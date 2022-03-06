Где взять инсулин во время войны? Список аптек от Минздрава

В Минздраве опубликовали список аптек, где больные могут найти инсулин

Во время войны часто бывает так, что необходимые лекарства очень тяжело достать. Для инсулинозависимых жителей Украины такая ситуация может стоить им жизни.

Минздрав Украины сформировал и продолжает обновлять список аптек, где диабетики могут получить необходимый препарат — https://bit.ly/apteky_insul. Перед тем, как идти в аптеку, рекомендуется позвонить в аптеку и уточнить наличие лекарств.

Аптеки с инсулином можно найти с помощью сервиса Tabletki.ua. На главной странице сайта содержится ссылка на список инсулинов и карту с заведениями, где можно получить препарат. Также сервис планирует добавить фильтры по типам инсулина.

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В случае необходимости можно обращаться на горячую линию Минздрава на номер 0800 60 20 19. Оператор примет и передаст на обработку заявку. Инсулин найдут либо в аптеке, либо по возможности доставят волонтерами.

Стоить добавить, что ранее Минздрав разрешил продажу большинства лекарств без рецепта, за исключением наркотических и психотропных средств.

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