Как справиться со стрессом во время войны: 8 простых советов от Минздрава

Действенные рекомендации, как справиться со стрессом в условиях войны

Уже практически месяц как идет военная агрессия рф против Украины. В таких условиях человек может испытывать стресс и глубокие переживания, страх и тревогу.

Минздрав подготовил рекомендации о действиях, которые помогут безопасно адаптироваться к современным реалиям и минимизировать последствия стресса на организм.

Как минимизировать последствия стресса: простые действия

Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. Потребляйте только достоверную информацию из официальных источников. Не стоит просматривать новости в режиме 24/7. Позаботьтесь о возможных запасах продуктов питания и питьевой воды. В частности, попытайтесь сделать продуктовый запас в месте вашего укрытия. Старайтесь по возможности соблюдать режим дня и сна. Не забывайте двигаться и при возможности выполнять хотя бы минимальные физические активности. Если у вас есть возможность, будьте в связи с близкими. Если такой возможности нет, и вы находитесь в укрытии, общайтесь и поддерживайте тех, кто находится там рядом с вами. У кого есть возможность – помогайте тем, кто в этом нуждается. Правильно и глубоко дышите, считайте вдохи и выдохи, уравновешивая их.

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Помните, что испытывать тревогу, беспокойство и страх в то время, когда вокруг вас боевые действия, а страна в состоянии войны с агрессором — нормально. Это приемлемая реакция вашей психики и организма на сложившуюся ситуацию.

О том, как оказывать домедицинскую помощь в условиях военного положения "Телеграф" писал ранее.

Напомним, что ранее в Минздраве опубликовали список аптек, где можно взять инсулин для диабетиков.