Как справиться со стрессом во время войны: 8 простых советов от Минздрава
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Действенные рекомендации, как справиться со стрессом в условиях войны
Уже практически месяц как идет военная агрессия рф против Украины. В таких условиях человек может испытывать стресс и глубокие переживания, страх и тревогу.
Минздрав подготовил рекомендации о действиях, которые помогут безопасно адаптироваться к современным реалиям и минимизировать последствия стресса на организм.
Как минимизировать последствия стресса: простые действия
- Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать.
- Потребляйте только достоверную информацию из официальных источников. Не стоит просматривать новости в режиме 24/7.
- Позаботьтесь о возможных запасах продуктов питания и питьевой воды. В частности, попытайтесь сделать продуктовый запас в месте вашего укрытия.
- Старайтесь по возможности соблюдать режим дня и сна.
- Не забывайте двигаться и при возможности выполнять хотя бы минимальные физические активности.
- Если у вас есть возможность, будьте в связи с близкими. Если такой возможности нет, и вы находитесь в укрытии, общайтесь и поддерживайте тех, кто находится там рядом с вами.
- У кого есть возможность – помогайте тем, кто в этом нуждается.
- Правильно и глубоко дышите, считайте вдохи и выдохи, уравновешивая их.
Помните, что испытывать тревогу, беспокойство и страх в то время, когда вокруг вас боевые действия, а страна в состоянии войны с агрессором — нормально. Это приемлемая реакция вашей психики и организма на сложившуюся ситуацию.
О том, как оказывать домедицинскую помощь в условиях военного положения "Телеграф" писал ранее.
Напомним, что ранее в Минздраве опубликовали список аптек, где можно взять инсулин для диабетиков.
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Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.
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