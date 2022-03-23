Укр

Как справиться со стрессом во время войны: 8 простых советов от Минздрава

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
183
Как справиться со стрессом Новость обновлена 23 марта 2022, 22:30
Как справиться со стрессом

Действенные рекомендации, как справиться со стрессом в условиях войны

Уже практически месяц как идет военная агрессия рф против Украины. В таких условиях человек может испытывать стресс и глубокие переживания, страх и тревогу.

Минздрав подготовил рекомендации о действиях, которые помогут безопасно адаптироваться к современным реалиям и минимизировать последствия стресса на организм.

Как минимизировать последствия стресса: простые действия

  1. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать.
  2. Потребляйте только достоверную информацию из официальных источников. Не стоит просматривать новости в режиме 24/7.
  3. Позаботьтесь о возможных запасах продуктов питания и питьевой воды. В частности, попытайтесь сделать продуктовый запас в месте вашего укрытия.
  4. Старайтесь по возможности соблюдать режим дня и сна.
  5. Не забывайте двигаться и при возможности выполнять хотя бы минимальные физические активности.
  6. Если у вас есть возможность, будьте в связи с близкими. Если такой возможности нет, и вы находитесь в укрытии, общайтесь и поддерживайте тех, кто находится там рядом с вами.
  7. У кого есть возможность – помогайте тем, кто в этом нуждается.
  8. Правильно и глубоко дышите, считайте вдохи и выдохи, уравновешивая их.

Помните, что испытывать тревогу, беспокойство и страх в то время, когда вокруг вас боевые действия, а страна в состоянии войны с агрессором — нормально. Это приемлемая реакция вашей психики и организма на сложившуюся ситуацию.

О том, как оказывать домедицинскую помощь в условиях военного положения "Телеграф" писал ранее.

Напомним, что ранее в Минздраве опубликовали список аптек, где можно взять инсулин для диабетиков.

Info Icon

Важно: любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.

Теги:
#Минздрав #Стресс #Война #Психология
кровавый диктатор путин
Новости России
Даже не шантаж: почему газовые игры путина ударят по самой россии
Дата публикации
Дата публикации
Категория
кровавый диктатор путин
Даже не шантаж: почему газовые игры путина ударят по самой россии
Дата публикации
Категория
Телеведущий считает, что война поставила россию на грань выживания
Биоматериала у Путина хватает, — известный журналист об окончании войны с россией и историческом шансе для Украины
Дата публикации
Категория
Михаил Подоляк
У Зеленского отреагировали на "газовый удар" путина по Европе: Это новый фронт
Дата публикации
Категория
Хороший оккупант - мертвый оккупант
В Украине появилась "новая Чернобаевка": у россиян серьезные потери
Дата публикации
Категория
Украина 28-й день отражает российское нападение
Война — день 28: россия уже потеряла в Украине больше, чем за все годы в Афгане, но продолжает агрессию