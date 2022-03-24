Как уменьшить стресс от перехода на летнее время: советы врача

Сомнолог выступает против традиции переводить часы дважды в год

В ночь с 26 на 27 марта 2022 года в Украине будут переводить стрелки часов на час вперед в 03:00. По мнению врачей, переход на летнее время приводит к десинхронозу и расстройству биоритмов и требует от каждого из нас адаптации к новому режиму.

Что может помочь менее чувствительно пройти период перехода с зимнего времени на летнее – в комментарии "Телеграфу" рассказал врач-сомнолог Константин Зуев.

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По словам врача, традиция переводить часы, унаследованная с советских времен, вредит нашему здоровью, в частности, влияет на смертность от инсультов или инфарктов, а еще увеличивает количество дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций на производствах. В то время как экономический эффект от такого шага, говорит Зуев, не оправдывается и вообще не доказан.

"Ущерб здоровью достаточно серьезный и выражается, в том числе, в отсроченных расходах на лечение. Люди несвоевременно появляются на работу, опаздывают на поезда-самолеты, могут быть невнимательными на дороге… Все это нивелирует эффект от минимальной экономии на освещении улиц", — заявил Зуев, призывающий отменить норму о "часовых" прыжках дважды в год в Украине.

Войти в норму, по словам эксперта, человеку обычно удается через 2 недели после перевода стрелок.

Как подготовиться к переводу часов на летнее время

Как отметил врач, каждый может попытаться заблаговременно подстроиться под новый режим. Можно попробовать жить по этим часам заранее, но в реальности это трудно, ведь рабочие часы или расписание движения транспорта синхронны по всей стране.

Кроме того, сомнолог советует настроить ваш режим питания, поскольку существует определенная связь между кишечником и мозгом. Зуев говорит, что если питаться по распорядку дня, который наступит после перевода часов, это может дать свой результат.

По мнению сомнолога, помочь адаптироваться может светотерапия утром и употребление мелатонина перед сном.

"Когда возникает темное освещение, то меньше света попадает на сетчатку — и начинает выделяться мелатонин, стимулирующий засыпание. Это не основной гормон засыпания, но важный. Соответственно, утром свет попадает на сетчатку, разрушает этот мелатонин и мы просыпаемся", — пояснил врач .

Если вечером трудно заснуть, то можно использовать 1-2 таблетки Вита-мелатонина по 3 мг. Зуев отмечает, что мелатонин стимулирует засыпание и является безопасным для всех людей.

Тогда как с помощью света можно ускорить процесс пробуждения. Для этого понадобится биолампа для светотерапии (10 000 люкс), перед которой можно посидеть утром даже с закрытыми глазами. По словам врача, это ускорит разрушение мелатонина и таким образом человек быстрее взбодрится.

Ранее "Телеграф" сообщал, что тема перевода часов на летнее или зимнее время дискуссионна. В Евросоюзе вопрос об отмене таких временных переходов тоже остается открытым и должен решиться до 2026 года.