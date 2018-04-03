Как же мы, женщины, любим все красивое и в то же время яркое, оригинальное, не такое, как у всех.

Как же мы, женщины, любим все красивое и в то же время яркое, оригинальное, не такое, как у всех. Именно поэтому, когда мы расслабленно сидим в кресле у мастера по маникюру, рассматривая, как он придает красивый и ухоженный вид нашим ручкам, нас так часто застают врасплох вопросы: «Какую форму делать будем? С цветом определились? Какой дизайн хотите?» И если форму выбрать довольно легко (все-таки наиболее актуальной является квадратная), то цвет и дизайн очень зависят и от настроения, и от ожидаемого эффекта от маникюра. Чтобы хоть немножко помочь вам в такой непростой ситуации, мы решили отобрать самые интересные, универсальные и обворожительные идеи для оформления ваших ногтей.