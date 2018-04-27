Зои Кравиц снялась в рекламе новой коллекции Saint Laurent (Видео)

Звезда сериала Большая маленькая ложь, американская актриса Зои Кравиц продолжила сотрудничество с французской маркой Saint Laurent. 29-летняя звезда, исполнившая в популярном американском сериале телеканала HBO роль Бонни Карлсон, снялась в черно-белом мини-фильме и фотосессии для рекламы новой осенне-зимней коллекции модного дома. В кампейне Saint Laurent Кравиц появилась в дерзких коротких шортах, гусарском жакете и леопардовых ботильонах на платформе и высоком каблуке. Автором новых кадров стал известный фотограф Дэвид Симс.