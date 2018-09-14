Минималистические тату, которые символизируют реально глубокий смысл.

Минималистические тату, которые символизируют реально глубокий смысл. Многие люди так любят своих близких, что хотят увековечить их образы в татуировках на своём теле. Но попытки сделать тату-портрет не всегда увенчиваются успехом: получается не слишком похоже, а порой даже очень комично. Но этот мастер из Южной Кореи пошёл другим путём: он делает татуировки в стиле минимализм по фотографиям, это могут быть и люди, и любимые питомцы. Что угодно. Получается стильно и узнаваемо. И вот примеры его работ: