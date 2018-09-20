Лавандовый маникюр 2018 для тех, кто мечтает очутится в Провансе (Фото)
Новости шоу бизнеса: Маникюр с лавандой, который перенесет вас мыслями в Прованс.
Осень 2018 диктует свои правила - среди модных оттенков этого года присутствует фиолетовый. Нежный маникюр можно украсить цветком лаванды, который не теряет своей актуальности.
Лаванда ассоциируется с чуткостью, спокойствием, легкостью и, конечно, Провансом. Милым городком во Франции, где царит любовь и нежность.
Каждая романтическая натура оценит этот дизайн. Ведь какая хрупкая девушка не мечтает очутится на атмосферной французской земли, на лавандовой поле, ожидая на легкий пикник со свежими круассанами? Окунутся в аромат цветов и наслаждаться удивительным пейзажем?
Лавандовый маникюр не только ультрамодный, но и красивый. Он идеально подчеркнет стиль каждой девушки, в душе которой живет француженка. А также придаст необыкновенного шарма.