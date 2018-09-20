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Лавандовый маникюр 2018 для тех, кто мечтает очутится в Провансе (Фото)

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10:57 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Маникюр с лавандой, который перенесет вас мыслями в Прованс.

Осень 2018 диктует свои правила - среди модных оттенков этого года присутствует фиолетовый. Нежный маникюр можно украсить цветком лаванды, который не теряет своей актуальности.

Лаванда ассоциируется с чуткостью, спокойствием, легкостью и, конечно, Провансом. Милым городком во Франции, где царит любовь и нежность.

Каждая романтическая натура оценит этот дизайн. Ведь какая хрупкая девушка не мечтает очутится на атмосферной французской земли, на лавандовой поле, ожидая на легкий пикник со свежими круассанами? Окунутся в аромат цветов и наслаждаться удивительным пейзажем?

Лавандовый маникюр не только ультрамодный, но и красивый. Он идеально подчеркнет стиль каждой девушки, в душе которой живет француженка. А также придаст необыкновенного шарма.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Дизайн, Лаванда, Лавандовые поля, Лавандовый маникюр, маникюр 2018, Мода 2018, Ногти, Прованс, Стиль.
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