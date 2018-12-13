Скачать
Четверг, 13.12.2018
Маникюр 2019: яркие и фантастические идеи для тех, кто соскучился по летнему солнцу (Фото)
1 / 57

Маникюр 2019: яркие и фантастические идеи для тех, кто соскучился по летнему солнцу (Фото)

Следующий год порадует нас множеством оригинальных новинок в области nail-арта. Мастера смело экспериментируют с новыми материалами и техниками маникюра. Для оформления ногтей активно используются материалы, позволяющие создать быстрый и красивый дизайн, к примеру, втирки, песок или аэропуффинг. Производители лаков также ускорили работу мастеров, создав универсальные и удобные покрытия: полупрозрачные витражные гель-лаки, камуфлирующие базы, лаки, наполненные блестками и т.д.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Мода, Маникюр, Лето, Стиль, Дизайн, Декор, Модный маникюр, Яркий маникюр, маникюр 2019.
12:09 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь