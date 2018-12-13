Маникюр 2019: яркие и фантастические идеи для тех, кто соскучился по летнему солнцу (Фото)

Следующий год порадует нас множеством оригинальных новинок в области nail-арта. Мастера смело экспериментируют с новыми материалами и техниками маникюра. Для оформления ногтей активно используются материалы, позволяющие создать быстрый и красивый дизайн, к примеру, втирки, песок или аэропуффинг. Производители лаков также ускорили работу мастеров, создав универсальные и удобные покрытия: полупрозрачные витражные гель-лаки, камуфлирующие базы, лаки, наполненные блестками и т.д.