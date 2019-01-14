Vegan Fashion Week: скоро пройдет первая в истории веганская неделя моды

Власти Лос-Анджелеса последовали примеру Западного Голливуда, Беркли и Сан-Франциско поддержав полный запрет на продажу вещей и аксессуаров из натурального меха. Администрация уже даже начала формировать законопроект, и через два года он вступит в силу, если его подпишет губернатор.
Напоминаем, что в прошлом году от использования натурального меха в коллекциях крупных модных брендов отказались Jean Paul Gaultier, Gucci, DKNY и Donna Karan, Versace, Diane Von Furstenberg и других.
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