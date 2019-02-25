Скачать
Понедельник, 25.02.2019
Дело экс-главы Генштаба ВСУ: суд продолжил избрание меры пресечения
Дело экс-главы Генштаба ВСУ: суд продолжил избрание меры пресечения
РФ утверждает, что украинские моряки полностью "довольны обследованием"
РФ утверждает, что украинские моряки полностью "довольны обследованием"
Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском
Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском
Евровидение 2019: MARUV дала комментарий по поводу отказа от участия в песенном конкурсе
Евровидение 2019: MARUV дала комментарий по поводу отказа от участия в песенном конкурсе

Оскар 2019: какими украшениями хвастались голливудские знаменитости на церемонии (Фото)

Смотрите фото (23)
Оскар 2019: какими украшениями хвастались голливудские знаменитости на церемонии (Фото)
21:02 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: Предлагаем оценить самые роскошные украшения с красной дорожки кинопремии.

Ни для кого не секрет, что украшения, которыми звезды дополняют вечерние наряды, порой стоят в десятки раз больше, чем собственно платья - порой на красной дорожке голливудские дивы "выгуливают" ювелирные изделия на сумму в десятки миллионов долларов. Прошедший сегодня ночью "Оскар" не стал исключением.

Забавный факт: Реджина Кинг на "Оскар" надела те же серьги Chopard, что Приянка Чопра надевала на свою свадьбу с Ником Джонасом в конце прошлого года

Руку новоиспеченной обладательницы "Оскара" украшал браслет Chopard из 18-каратного белого золота с бриллиантами общим весом в 53 карата

На волосах у Рэйчел Вайс на самом деле не просто какой-нибудь там ободок, а обруч, сделанный из целой коллекции винтажных бриллиантовых брошей Cartier, изготовленных в далеком 1903 году

Одно из самых необычных украшений на "Оскаре" становится вполне понятным, если учесть, кому оно принадлежит: женщина на фото - Ханна Бичлер, получившая "Оскар" как лучший художник-постановщик за работу над красочной экзотикой "Черной пантеры"

Не отстал от дам на "Оскаре" Адам Ламберт, чьи уши украсили бриллиантовые серьги-каффы

Леди Гага примерила одно из самых дорогих украшений "Оскара" - благодаря одному из крупнейших в мире желтых бриллиантов ее ожерелье стоило порядка 30 миллионов долларов

Эми Адамс "выгуляла" на красной дорожке целую коллекцию украшений от Cartier - ожерелье, кольца, браслеты и серьги из платины и белого золота с бриллиантами, изготовленные в 30-х годах прошлого века

Уши Люси Бойнтон украсили винтажные серьги Cartier из 18-каратного белого золота и платины из коллекции 1967 года

На Эллисон Дженни - ожерелье Chopard из 18-каратного золота, украшенное рубинами общим весом в 59 карат и бриллиантами общим весом в 68 карат. Украшение вошло в коллекцию с говорящим названием Red Carpet Collection

Шарлиз Терон на красной дорожке привлекла внимание не только сменой образа (из блондинки Терон стала брюнеткой), но и роскошным ювелирным гарнитуром от Bulgari, который украшали в общей сложности более 300 карат бриллиантов и 30 карат сапфиров

Оскар-2019: наряды звезд на красной дорожке (Фото)

Амбассадор Bulgari и звезда "Человека-паука" Лора Хэрриер на красной дорожке "Оскара" показала украшения, которые вошли в новую коллекцию Bulgari 2019 и появятся в продаже только грядущим летом - в том числе ожерелье из платины с бриллиантами, рубинами и изумрудами

На Хелен Миррен - украшения Harry Winston или свыше 125 карат бриллиантов

Король эпатажа: Билли Портер появился на церемонии "Оскар-2019" в необычном образе

Лора Дерн и Сара Полсон, тоже в ожерельях от Harry Winston

Ожерелье и серьги от Martin Katz на Эшли Грэм

Винтажные серьги от Harry Winston - на Дженнифер Хадсон

Эмили Дешанель в необычных серьгах

Ювелирный гарнитур, достойный обладательницы "Оскара" - Оливия Колман в Chopard

Гленн Клоуз в серьгах из коллекции Cartier 1990 года

Звезда "Безумно богатых азиатов" Констанс Ву на "Оскаре" появилась в единственных в своем роде украшениях от Atelier Swarovski с бриллиантами и топазами, на изготовление которых ушло свыше 150 часов работы ювелиров

Звезда SNL Майя Рудольф в единственных в своем роде серьгах от Irene Neuwirth

На Лизе Боне – серьги Fernando Jorge

Оскар 2019: Леди Гага изумила публику огромным колье Tiffany & Co

Как сообщалось ранее, в ночь на 25-е февраля в Лос-Анджелесе в кинотеатре Dolby состоялась 91-я церемония вручения кинопремии "Оскар-2019".

91 церемония награждения премиями Оскар состоялась 24 февраля (3:00 25 февраля по киевскому времени). Самые известные звезды Голливуда традиционно побывали в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, чтобы получить заветные статуэтки и поддержать своих коллег. Стало известно, кто вошел в число счастливчиков и стал победителем премии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (23)

Все по теме:

Актеры, Знаменитости, Украшения, Актрисы, Оскар 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В мае у украинцев может появиться дополнительный выходной
02 Весна приближается: мороз и снег постепенно уходят из Украины
03 Приметы и обряды на 25 февраля – День Алексея
04 Масленица 2019: приметы и гадания по блинам
05 Украинским пенсионерам выплатят по 2410 гривень компенсации: детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко уверен,что без НАТО и ЕС Украине невозможно гарантировать мир
Порошенко уверен,что без НАТО и ЕС Украине невозможно гарантировать мир
Состоялась встреча вице-президента США с Гуайдо в Колумбии
Состоялась встреча вице-президента США с Гуайдо в Колумбии
Укртрансбезопасность поделилась своими достижениями за прошлый год
Укртрансбезопасность поделилась своими достижениями за прошлый год
Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник
Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь