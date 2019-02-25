Оскар 2019: какими украшениями хвастались голливудские знаменитости на церемонии (Фото)

Новости шоу бизнеса: Предлагаем оценить самые роскошные украшения с красной дорожки кинопремии.

Ни для кого не секрет, что украшения, которыми звезды дополняют вечерние наряды, порой стоят в десятки раз больше, чем собственно платья - порой на красной дорожке голливудские дивы "выгуливают" ювелирные изделия на сумму в десятки миллионов долларов. Прошедший сегодня ночью "Оскар" не стал исключением.

Забавный факт: Реджина Кинг на "Оскар" надела те же серьги Chopard, что Приянка Чопра надевала на свою свадьбу с Ником Джонасом в конце прошлого года

Руку новоиспеченной обладательницы "Оскара" украшал браслет Chopard из 18-каратного белого золота с бриллиантами общим весом в 53 карата

На волосах у Рэйчел Вайс на самом деле не просто какой-нибудь там ободок, а обруч, сделанный из целой коллекции винтажных бриллиантовых брошей Cartier, изготовленных в далеком 1903 году

Одно из самых необычных украшений на "Оскаре" становится вполне понятным, если учесть, кому оно принадлежит: женщина на фото - Ханна Бичлер, получившая "Оскар" как лучший художник-постановщик за работу над красочной экзотикой "Черной пантеры"

Не отстал от дам на "Оскаре" Адам Ламберт, чьи уши украсили бриллиантовые серьги-каффы

Леди Гага примерила одно из самых дорогих украшений "Оскара" - благодаря одному из крупнейших в мире желтых бриллиантов ее ожерелье стоило порядка 30 миллионов долларов

Эми Адамс "выгуляла" на красной дорожке целую коллекцию украшений от Cartier - ожерелье, кольца, браслеты и серьги из платины и белого золота с бриллиантами, изготовленные в 30-х годах прошлого века

Уши Люси Бойнтон украсили винтажные серьги Cartier из 18-каратного белого золота и платины из коллекции 1967 года

На Эллисон Дженни - ожерелье Chopard из 18-каратного золота, украшенное рубинами общим весом в 59 карат и бриллиантами общим весом в 68 карат. Украшение вошло в коллекцию с говорящим названием Red Carpet Collection

Шарлиз Терон на красной дорожке привлекла внимание не только сменой образа (из блондинки Терон стала брюнеткой), но и роскошным ювелирным гарнитуром от Bulgari, который украшали в общей сложности более 300 карат бриллиантов и 30 карат сапфиров

Амбассадор Bulgari и звезда "Человека-паука" Лора Хэрриер на красной дорожке "Оскара" показала украшения, которые вошли в новую коллекцию Bulgari 2019 и появятся в продаже только грядущим летом - в том числе ожерелье из платины с бриллиантами, рубинами и изумрудами

На Хелен Миррен - украшения Harry Winston или свыше 125 карат бриллиантов

Лора Дерн и Сара Полсон, тоже в ожерельях от Harry Winston

Ожерелье и серьги от Martin Katz на Эшли Грэм

Винтажные серьги от Harry Winston - на Дженнифер Хадсон

Эмили Дешанель в необычных серьгах

Ювелирный гарнитур, достойный обладательницы "Оскара" - Оливия Колман в Chopard

Гленн Клоуз в серьгах из коллекции Cartier 1990 года

Звезда "Безумно богатых азиатов" Констанс Ву на "Оскаре" появилась в единственных в своем роде украшениях от Atelier Swarovski с бриллиантами и топазами, на изготовление которых ушло свыше 150 часов работы ювелиров

Звезда SNL Майя Рудольф в единственных в своем роде серьгах от Irene Neuwirth

На Лизе Боне – серьги Fernando Jorge

Как сообщалось ранее, в ночь на 25-е февраля в Лос-Анджелесе в кинотеатре Dolby состоялась 91-я церемония вручения кинопремии "Оскар-2019".

91 церемония награждения премиями Оскар состоялась 24 февраля (3:00 25 февраля по киевскому времени). Самые известные звезды Голливуда традиционно побывали в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, чтобы получить заветные статуэтки и поддержать своих коллег. Стало известно, кто вошел в число счастливчиков и стал победителем премии.