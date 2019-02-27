Весенний маникюр 2019: главные тенденции нового сезона

Календарная весна всё ближе и ближе, и, даже несмотря на снова внезапно выпавший снег, нам уже так хочется снять с себя слои теплой одежды и выгуливать яркие наряды по улицам города. Долгожданного весеннего настроения хочется во всем – в одежде, макияже и, конечно, на ногтях. Поэтому мы подобрали для тебя самые актуальные идеи весеннего маникюра, которые диктует нам грядущая пора.
Выбирая свой идеальный маникюр на весну, отдавай предпочтение лаконичности, нежности и сдержанности (минимум украшений, блесток и страз).
Тренд №1: пастельные оттенки
Насыщенные оттенки зимы, как и полюбившийся синий маникюр 2019, останутся в уходящем сезоне. На смену им придет нежная пастель – светлый весенний дизайн ногтей в голубых, розоватых, нюдовых, бирюзовых, мятных, коралловых, желтых, телесных тонах.
Такой нежный весенний маникюр в пастельных оттенках смотрится очень красиво и женственно. Лунный френч, градиент, монотонный или комбинированный дизайн в этой мягкой палитре всегда будут выглядеть прекрасно.
Тренд №2: цветочные мотивы
Ну как же можно обойтись без цветочков и флористических узоров в весеннем дизайне ногтей? Цветы на ногтях, веточки растений и листики будут смотреться в новом сезоне особенно свежо и актуально.
Маленькие бутончики, распускающиеся на твоих ногтях, ─ то, что безумно актуально этой весной. Идеальные пастельные оттенки розового, желтого, зеленого, сиреневого, лавандового как нельзя лучше подойдут для создания такого трендового маникюра.
Тренд №3: стильная геометрия, полоски и точечные узоры
Если ты сторонница минимализма, тогда твой выбор – лаконичный весенний маникюр с геометрическими рисунками. Особой популярностью в сезоне весна 2019 будут пользоваться полоски на ногтях. Какой выбрать дизайн, цветной или монотонный, – решать тебе. В любом случае такой нейл-арт с полосками будет выглядеть стильно и красиво.
Также в трендах этой весны ─ лаконичный маникюр с точечками (это как дотс, только более минималистичный вариант). Мелкий горошек смотрится на ногтях очень стильно, оригинально и так по-девчачьи.
Тренд №4: абстракция на ногтях
Если ты уже искала идеи модного маникюра на весну 2019, то наверняка могла заметить, что наш главный идейный вдохновитель – его величество Pinterest – забит интересными вариантами дизайна в стиле абстракционизм.
Маникюр, напоминающий хаотичные мазки кисточкой, в сочетании с геометрией и абстрактными узорами, выполненный преимущественно в пастельной палитре, – хит сезона весна 2019 в nail-искусстве.
Тренд №5: маникюр в стиле "negative space"
Этот оригинальный весенний маникюр также будет одним из самых востребованных в новом сезоне. Техника, которая в переводе означает "негативное пространство", на первый взгляд ассоциируется с лунным дизайном ногтей или эффектом "голых ногтей".
Именно благодаря такому асимметричному покрытию появился вариант модного весеннего маникюра с эффектом "отросших ногтей", когда основание ногтя остается не закрашенным. Это, кстати, практичный вариант, ведь тогда можно не переживать, если ноготки уже заметно отрасли, а запись к мастеру только через неделю. Удобно же!
Выбирайте и бегом к своему нейл-мастеру для воплощения идеи на своих ноготках!