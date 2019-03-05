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Вторник, 05.03.2019
Весна снаружи и внутри: идеи татуировок для тех, у кого в душе всегда весна (Фото)
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Весна снаружи и внутри: идеи татуировок для тех, у кого в душе всегда весна (Фото)

Весна - чудесное время года. Просыпается природа, оживают деревья, поют птички, лучи солнца становятся более ласковыми, а в воздухе так и пахнет романтикой. Хочется наконец снять теплые куртки и зимние сапоги. Хотя погода не всегда радует теплом, поэтому иногда весна остается только в календаре. Но те, у кого в душе всегда весна, украшают свое тело цветами, птицами и бабочками, создавая себе легкое настроение, даже если на улице лежит снег. А те, кто не готов к таким кардинальным изменениям, могут воспользоваться временными.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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