Весна снаружи и внутри: идеи татуировок для тех, у кого в душе всегда весна (Фото)

Весна - чудесное время года. Просыпается природа, оживают деревья, поют птички, лучи солнца становятся более ласковыми, а в воздухе так и пахнет романтикой. Хочется наконец снять теплые куртки и зимние сапоги. Хотя погода не всегда радует теплом, поэтому иногда весна остается только в календаре. Но те, у кого в душе всегда весна, украшают свое тело цветами, птицами и бабочками, создавая себе легкое настроение, даже если на улице лежит снег. А те, кто не готов к таким кардинальным изменениям, могут воспользоваться временными.