Маникюр 2019: свежие идеи нейл-арта на весну-лето

Новости шоу бизнеса: Мастера по нейл-арту всегда в поиске новых идей дизайна маникюра.

Их можно черпать, смотря модные показы, образы селебрити, перебирая разные стили, используя при работе нестандартные материалы, вдохновляясь природными мотивами или просто экспериментируя с разными комбинациями оттенков и орнаментов.

Идеи маникюра: разноцветная фольга

Фольгирование золотое и серебряное вошло в моду не так давно и уже заслужило любовь многих девушек. Маникюр с фольгой смотрится очень эффектно, особенно если речь идет о вечернем и праздничном маникюре.

Идеи маникюра: крупные стразы и блестки

Еще один тренд в дизайне ногтей, рождающий свежие идеи маникюра. В моде выкладывание рисунков на ногтях крупными стразами и блестками. Маникюр с крупным глиттером в виде мозаики на ногтях хоть и кропотливый в выполнении, но очень стильный и притягивающий взгляды к красивым рукам.

Идеи маникюра: голограммы

Все чаще можно встретить маникюр с интересным голографическим эффектом. Это тоже фольгирование, но переводное. Базовым покрытием в таком маникюре может быть цветной или прозрачный лак. Поверх него наносится специальный клей. Когда он немного подсохнет, очень аккуратно приклеивается лист фольги и плотно прижимается по всей поверхности, а затем резко отрывается.