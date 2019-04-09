Новая линия одежды от Люка и Люси Мейер

Новости шоу бизнеса: Бренд объявил о запуске линии под названием Jil Sander +.

Люк и Люси Мейер, дизайнеры, возглавляющие на данный момент модный Дом, задумали коллекцию как "утилитарную, но с фирменным шиком Jil Sander".

Вещи будут подходить как для активного отдыха, времяпрепровождения за городом, так и просто тем, кто ценит комфорт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #JILSANDER Fall/Winter 19 JILSANDER+ Collection Публикация от JIL SANDER (@jilsander) 8 Апр 2019 в 8:10 PDT

В первую коллекцию, которая будет представлена в рамках сезона осень-зима — 2019, вошли вещи, созданные вместе с Macintosh, из прорезиненной ткани: куртки, анораки и пуховики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #JILSANDER Fall/Winter 19 JILSANDER+ Collection Публикация от JIL SANDER (@jilsander) 8 Апр 2019 в 5:51 PDT

Также бренд планирует выпустить первую коллекцию денима.