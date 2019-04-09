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Новая линия одежды от Люка и Люси Мейер

Новая линия одежды от Люка и Люси Мейер
21:41 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Бренд объявил о запуске линии под названием Jil Sander +.

Люк и Люси Мейер, дизайнеры, возглавляющие на данный момент модный Дом, задумали коллекцию как "утилитарную, но с фирменным шиком Jil Sander".

Вещи будут подходить как для активного отдыха, времяпрепровождения за городом, так и просто тем, кто ценит комфорт.

 
 
 
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#JILSANDER Fall/Winter 19 JILSANDER+ Collection

Публикация от JIL SANDER (@jilsander)

В первую коллекцию, которая будет представлена в рамках сезона осень-зима — 2019, вошли вещи, созданные вместе с Macintosh, из прорезиненной ткани: куртки, анораки и пуховики.

 
 
 
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#JILSANDER Fall/Winter 19 JILSANDER+ Collection

Публикация от JIL SANDER (@jilsander)

Дочь Беллуччи снялась в рекламе Dolce & Gabbana

Также бренд планирует выпустить первую коллекцию денима.

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Все по теме:

Мода, Бренд, Jil Sander +, Люк и Люси Мейер.
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