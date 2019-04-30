Маникюр 2019: красивый дизайн ногтей на майские праздники

Новости шоу бизнеса: Апрель почти заканчивается, а майские праздники впереди. По этому весенний и праздничный маникюр сейчас будет кстати.

В чем проявляется весеннее настроение? В улыбке, в одежде, ну и в маникюре, кончено. В предвкушении уик-энда, самое время рассмотреть интересные идеи маникюра. Тем более что грядущее праздники располагают к возможным бьюти-экспериментам. В последние годы все модные тренды движутся в сторону натуральности. Цвета природы вдохновляют модельеров, дизайнеровпотканям и художников по нейл-арту.

Такой дизайн лучше всего сделать в сезон отпусков, потому что он отлично смотрится на загорелой коже. И прекрасно подходит к простым пляжным нарядам.

Можно покрыть ногти двумя гармонирующими оттенками. Лучше остановить свой выбор на светлых цветах.

Из трендового цвета скоро заполучить статус классики: в этом сезоне он опять с нами, причем во всем многообразии оттенков.

Формы ногтей все хороши, и короткие квадратные, и средние овальные, и остроконечные длинные. Но в этом сезоне есть и особый хит- форма ногтя в виде пуанты c плоским кончиком и характерным зауживанием.

Так же очень популярный маникюр 2019: идеи мраморного маникюра.

Много крутых идей с очень интересным дизайном, осталось только определится какой выбрать.