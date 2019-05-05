Скачать
Понедельник, 06.05.2019
В зоне ООС исчез украинский военнослужащий
В зоне ООС исчез украинский военнослужащий
Эскалация конфликта в секторе Газа: МИД Украины призывает к прекращению обстрелов
Эскалация конфликта в секторе Газа: Реакция МИД Украины
Козлова - единственная из украинок прошла во второй круг Мадрида
Козлова - единственная из украинок прошла во второй круг Мадрида
Как быстро растут чужие дети: дочурка Ким Кардашян на высоких каблуках
Как быстро растут чужие дети: дочурка Ким Кардашян на каблуках

Новый тренд 2019 года - газетный принт: примеры от знаменитых моделей

Новый тренд 2019 года - газетный принт: примеры от знаменитых моделей
20:43 Вс, 5 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитые модели и "ангелы" Victoria's Secret демонстрируют свои предпочтения, внося коррективы в тренды сезонов весна/лето 2019.

Так, на днях Эльза Хоск и Белла Хадид вышли в брюках с неординарным принтом, чем взбудоражили своих поклонников. Неужели нам всем надо искать брюки с газетным узором?

Казалось бы, тренды 2019 года уже ничем не смогут удивить. В гардеробе каждой модницы появились леопардовые кофты, обувь из змеиной кожи и сумки с зебровым или коровьим принтами. Однако, как показывают "ангелы" бельевого бренда, для сезонов весна/лето обязательно надо найти что-то легкое, оригинальное и необычное. Так, Эльза Хоск и Белла Хадид уже приобрели обновки, которыми удивили фанатов.

Каждая из моделей появились на различных мероприятиях в один и тот же день и в очень похожих образах. Эльза Хоск опубликовала снимок в образе стиля casual, а именно – спортивная кофта-oversize, трендовая сумка со змеиным принтом и босоножки на каблуках. Разбавить свой "лук" модель решила необычными брюками с газетным принтом.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

 

Белла Хадид сделала такой же ход конем! Однако вместо "худи" она выбрала белую укороченную майку, а вместо босоножек – солдатские сапоги.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

@bellahadid leaving the Mark Hotel in New York May 4, 2019

Публикация от Kendall & Bella (@kjenner.bhadidnews)

 

Новый тренд лета: Купальник "звездочка", который покоряет просторы интернета (Фото)

Однако на ее ногах красовались похожие брюки с газетным шрифтом. Кажется, мы одни из первых узнали о новом тренде, который уже скоро появится в модных глянцах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мода, Модели, Тренды, Сезон весна-лето 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В зоне ООС исчез украинский военнослужащий
02 Эскалация конфликта в секторе Газа: МИД Украины призывает к прекращению обстрелов
03 "Марув Монро": певица MARUV оголилась для чувственной фотоссесии
04 В Москве пассажирский авиалайнер загорелся при посадке
05 Экстренная посадка самолета в Шереметьево: Количество погибших возросло до 13-ти
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз на лето: когда украинцам ждать жары
Прогноз на лето: когда украинцам ждать жары
У мусульман начинается священный месяц Рамадан
У мусульман начинается священный месяц Рамадан
Погода: синоптики рассказали, где будет летняя жара, а где пройдут дожди
До +25: синоптики рассказали, где будет летняя жара
&quot;Грузия, ты любовь моя!&quot;: Джамала показала нежные фото с мужем с Тбилиси
"Грузия, ты любовь моя!": Джамала показала нежные фото с мужем с Тбилиси
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь