Новый тренд 2019 года - газетный принт: примеры от знаменитых моделей

Новости шоу бизнеса: Знаменитые модели и "ангелы" Victoria's Secret демонстрируют свои предпочтения, внося коррективы в тренды сезонов весна/лето 2019.

Так, на днях Эльза Хоск и Белла Хадид вышли в брюках с неординарным принтом, чем взбудоражили своих поклонников. Неужели нам всем надо искать брюки с газетным узором?

Казалось бы, тренды 2019 года уже ничем не смогут удивить. В гардеробе каждой модницы появились леопардовые кофты, обувь из змеиной кожи и сумки с зебровым или коровьим принтами. Однако, как показывают "ангелы" бельевого бренда, для сезонов весна/лето обязательно надо найти что-то легкое, оригинальное и необычное. Так, Эльза Хоск и Белла Хадид уже приобрели обновки, которыми удивили фанатов.

Каждая из моделей появились на различных мероприятиях в один и тот же день и в очень похожих образах. Эльза Хоск опубликовала снимок в образе стиля casual, а именно – спортивная кофта-oversize, трендовая сумка со змеиным принтом и босоножки на каблуках. Разбавить свой "лук" модель решила необычными брюками с газетным принтом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от elsa hosk (@hoskelsa) 3 Май 2019 в 11:49 PDT

Белла Хадид сделала такой же ход конем! Однако вместо "худи" она выбрала белую укороченную майку, а вместо босоножек – солдатские сапоги.

Однако на ее ногах красовались похожие брюки с газетным шрифтом. Кажется, мы одни из первых узнали о новом тренде, который уже скоро появится в модных глянцах.