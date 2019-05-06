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Понедельник, 06.05.2019
Прически 2019: лучшие идеи трендовых стрижек на лето (Фото)
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Прически 2019: лучшие идеи трендовых стрижек на лето (Фото)

Самая прекрасная и любимая пора года, это неизменно лето. Летом мы девушки можем позволить себе многие эксперименты в одежде, в стиле в целом, ведь в жарку погоду, можно надевать все, что тебе хочется. Будь то платье, шорты, короткие юбочки или просто купальник, если вы отдыхаете на море. Но опять возникает вопрос: "А что будет лучше в такую жаркую пору года? Как подобрать прическу, чтобы она не была слишком жаркой для прогулок по пляжу или городу или не было стыдно придти к подруге на день рождение?"
Фото: pixabay
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