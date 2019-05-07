Скачать
Вторник, 07.05.2019
Прически 2019: романтические идеи свадебных укладок (Фото)
1 / 22

Прически 2019: романтические идеи свадебных укладок (Фото)

Кто не мечтает на своей свадьбе выглядеть лучше всех, потому что это самый важный день для будущей жизни, и в этот день хочется выглядеть королевой. Поэтому идеальным должно быть все и платье, и туфли, и макияж, и главный элемент это свадебная прическа. Мода для вас предлагает естественность, плавность локонов, свадебные прически из разнообразных плетений кос, элегантно собранные пучки и ракушки, прически с челками, украшения причесок из живых цветов, зеленый декор и роскошь украшений.
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Мода, Прически, Укладка, Свадебные прически, прически 2019, Свадебные укладки.
10:57 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь