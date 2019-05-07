Прически 2019: романтические идеи свадебных укладок (Фото)

Кто не мечтает на своей свадьбе выглядеть лучше всех, потому что это самый важный день для будущей жизни, и в этот день хочется выглядеть королевой. Поэтому идеальным должно быть все и платье, и туфли, и макияж, и главный элемент это свадебная прическа. Мода для вас предлагает естественность, плавность локонов, свадебные прически из разнообразных плетений кос, элегантно собранные пучки и ракушки, прически с челками, украшения причесок из живых цветов, зеленый декор и роскошь украшений.