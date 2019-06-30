Педикюр 2019: летние варианты ноготков в морском стиле (Фото) Если вы проводите лето на море, вполне закономерно появляется идея использовать морские атрибуты при создании педикюра. Рисунки обточенных морем камешков, фигуры обитателей морских глубин, яхт и якорей, волн и звезд – все это интересные варианты для ногтевого дизайна. Основная цветовая гамма педикюра также должна быть естественным образом связана с морем. Сочетание белого и голубого, вкраплений синего и зеленоватого – наиболее подходящие цветовые комбинации для педикюра в морском стиле.