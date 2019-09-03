Мода 2019: самые стильные аксессуары осеннего сезона

1 Модные каффы

2 Эпатажные, а порой экстремальные каффы позволят вам украсить свои ушки осеню и зимой 2019 года. Такие каффы закрывают ушную раковину наполовину, а порой и полностью. С помощью кафф вы можете создать концептуальный стиль.

3 Но зато такие серьги весьма оригинальны, изящны, а порой и весьма эпатажны. Стразы, битое стекло, камни, металлические вставки и перья – все это неотъемлемые элементы таких кафф. Еще одним из самых интересных и удивительных декоров будут служить цветы, которыми могут быть декорированы каффы.

4 Броши

5 Броши снова в моде. Модное веяние прошлых лет, вновь возродится осеню-зимой 2019 года. Особенно модными будут броши с растительными и цветочными мотивами, а также различными животными и насекомыми. Они могут быть различных размеров, а также цвета.

6 Не пугайтесь обилия страз, а также блесток, ведь именно броскость, а также вычурность будет особенно модным осенью и зимой в 2019 году.

7 Золотые украшения

8 Особенным шиком в 2019 году будут являться золотые украшения. И совершенно не важно какие они будут: кольца, браслеты, подвески, ожерелья, а также серьги. Здесь самое главное – это само золото.

9 Модные дизайнерские дома также делают акцент на том, что золото может быть белым, красным, желтым, синим или зеленым. Наличие инкрустированных камней никак не помешает вам быть модной и стильной с золотыми украшениями осенью, и зимой 2019 года.

10 Крупные серьги

11 Необычные серьги, которые могут быть простой бижутерией также будут модными в осенне-зимний период 2019 года.

12 Модные дома Lanvin, Gucci и Altuzarra представили на своих моделях мегадлинные серьги, серьги с бисером, кисточками, а также различными мелкими элементами.

13 Подвески

14 Разнообразные подвески будут украшать женщин осенью и зимой текущего 2019 года.

15 Они могут иметь несколько переплетений, жемчужные вставки, металлические завитки и узоры, а также разнообразные футуристические элементы.

16 Кольца

17 Осень-зима 2019 года порадует нас изобилием колец. Кольца должны быть крупными, а также иметь массивный декор.

18 Цвет камней может быть совершенно разным, а само количество колец — любым. Вы запросто можете носить одно колечко, а можно сразу три и более.

19 Браслеты

20 Самым популярным трендом на осень-зима 2019 года считаются браслеты. Но они должны быть крупными или необычными.