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Мода 2019: самые стильные аксессуары осеннего сезона

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Мода 2019: самые стильные аксессуары осеннего сезона
05:01 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Сегодня мы расскажем вам о нестандартных решениях, которые дизайнеры предлагают нам в нынешнем году.

  • 1

    Модные каффы

  • 2

    Эпатажные, а порой экстремальные каффы позволят вам украсить свои ушки осеню и зимой 2019 года. Такие каффы закрывают ушную раковину наполовину, а порой и полностью. С помощью кафф вы можете создать концептуальный стиль.

  • 3

    Но зато такие серьги весьма оригинальны, изящны, а порой и весьма эпатажны. Стразы, битое стекло, камни, металлические вставки и перья – все это неотъемлемые элементы таких кафф. Еще одним из самых интересных и удивительных декоров будут служить цветы, которыми могут быть декорированы каффы.

  • 4

    Броши

  • 5

    Броши снова в моде. Модное веяние прошлых лет, вновь возродится осеню-зимой 2019 года. Особенно модными будут броши с растительными и цветочными мотивами, а также различными животными и насекомыми. Они могут быть различных размеров, а также цвета.

  • 6

    Не пугайтесь обилия страз, а также блесток, ведь именно броскость, а также вычурность будет особенно модным осенью и зимой в 2019 году.

  • 7

    Золотые украшения

  • 8

    Особенным шиком в 2019 году будут являться золотые украшения. И совершенно не важно какие они будут: кольца, браслеты, подвески, ожерелья, а также серьги. Здесь самое главное – это само золото.

  • 9

    Модные дизайнерские дома также делают акцент на том, что золото может быть белым, красным, желтым, синим или зеленым. Наличие инкрустированных камней никак не помешает вам быть модной и стильной с золотыми украшениями осенью, и зимой 2019 года.

  • 10

    Крупные серьги

  • 11

    Необычные серьги, которые могут быть простой бижутерией также будут модными в осенне-зимний период 2019 года.

  • 12

    Модные дома Lanvin, Gucci и Altuzarra представили на своих моделях мегадлинные серьги, серьги с бисером, кисточками, а также различными мелкими элементами.

  • 13

    Подвески

  • 14

    Разнообразные подвески будут украшать женщин осенью и зимой текущего 2019 года.

  • 15

    Они могут иметь несколько переплетений, жемчужные вставки, металлические завитки и узоры, а также разнообразные футуристические элементы.

     

  • 16

    Кольца

  • 17

    Осень-зима 2019 года порадует нас изобилием колец. Кольца должны быть крупными, а также иметь массивный декор.

  • 18

    Цвет камней может быть совершенно разным, а само количество колец — любым. Вы запросто можете носить одно колечко, а можно сразу три и более.

  • 19

    Браслеты

  • 20

    Самым популярным трендом на осень-зима 2019 года считаются браслеты. Но они должны быть крупными или необычными.

  • 21

    Футуристические или оригинальные плетения, массивная пластмасса, а также бронза или металл – все это главные элементы из чего будут состоять самые модные браслеты на осень-зиму 2019 года.

    Такие браслеты даже можно носить поверх рукава, но здесь уже стоит с осторожностью подходить к данному образу.

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Мода, Стиль, Аксессуары, Кольцо, Браслет, Серьги, Подвески, Брошь, мода 2019, Осень 2019, Каффа.
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