Мода 2019: стильные советы, которые помогут Вам преобразиться в лучшую сторону (Фото)

1 Цвет Стильные женщины умеют правильно выбирать цвета и оттенки как в одежде, так и в макияже. Вы будете удивлены, насколько правильно подобранный вами цвет повлияет на ваш внешний вид.

2 Классика Тенденции приходят и уходят, однако, существует то, что остается с нами на долгое время. Вы можете идти в ногу с последними тенденциями и новинками, но ничто не сделает ваш образ таким привлекательным и элегантным, как классические и всеми полюбившиеся вещи, которые популярны уже на протяжении нескольких десятилетий и до сих пор пользуется спросом среди женщин любого возраста.

3 Аксессуары Аксессуары всегда были и остаются в моде. Подобрав нужные аксессуары, у вас есть возможность превратить вашу повседневную рубашку и джинсы в шикарный и элегантный наряд.

4 Возраст не имеет значения Когда речь идет о моде, возраст-это не более чем цифра. Стильные женщины никогда не боятся пробовать что-то новое и дерзкое. Кто сказал, что вы не можете надеть рваные джинсы в 60 лет?

5 Качественные вещи Считаете ли вы, что все стильные женщины носят брендовую одежду, такую как Gucci, Chanel или Valentino? Определенно нет. Существует огромное количество качественных и невероятно стильных вещей, которые будут сидеть на вас идеально и не ударят по карману.

6 Стильная стрижка Стрижка - это очень важный элемент вашего образа. Стрижка должна сочетаться с формой и овалом вашего лица, подчеркивать скулы, цвет глаз и волос. Цвет волос также играет немаловажную роль в вашем образе. Сделав правильную стрижку, которая будет вам идеально подходить, вы не только будете выглядеть женственно и элегантно, но и на несколько лет моложе.