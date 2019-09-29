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Воскресенье, 29.09.2019
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Прически 2019: современные праздничные и вечерние укладки (Фото)

Смотрите фото (9)
Прически 2019: современные праздничные и вечерние укладки (Фото)
13:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Сегодня мы решили порадовать вас свежими идеями стильных причесок на вечер.

  • 1

    Любой праздник - особый повод принарядиться, выбрать шикарный наряд и сделать изумительную прическу.

  • 2

    Как правило, женщины заранее обдумывают каждую деталь своего наряда: платье, туфли, аксессуары, макияж, ну и конечно же прическу.

  • 3

    Основным правилом вечерней и праздничной прически является то, что она должна держаться довольно долгое время и сохранять свой первозданный вид.

  • 4

    Кроме того, вечерняя прическа должна идеально подходить к образу и дополнять его.

  • 5

    Она необязательно должна быть сверхсложной и вычурной, скорее она должна быть аккуратной и женственной, и конечно же подчеркивать ваши достоинства.

  • 6

    Собранные прически иногда смотреться официально, но если сделать прическу немного в небрежном исполнении, то она будет смотреться очень стильно и нетривиально.

  • 7

    Разнообразные пучки будут как никогда кстати, если вы хотите подчеркнуть женственность и вашу красивую шею.

Прически 2019: осенние варианты для тонких волос (Фото)

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