Прически 2019: современные праздничные и вечерние укладки (Фото)

1 Любой праздник - особый повод принарядиться, выбрать шикарный наряд и сделать изумительную прическу.

2 Как правило, женщины заранее обдумывают каждую деталь своего наряда: платье, туфли, аксессуары, макияж, ну и конечно же прическу.

3 Основным правилом вечерней и праздничной прически является то, что она должна держаться довольно долгое время и сохранять свой первозданный вид.

4 Кроме того, вечерняя прическа должна идеально подходить к образу и дополнять его.

5 Она необязательно должна быть сверхсложной и вычурной, скорее она должна быть аккуратной и женственной, и конечно же подчеркивать ваши достоинства.

6 Собранные прически иногда смотреться официально, но если сделать прическу немного в небрежном исполнении, то она будет смотреться очень стильно и нетривиально.