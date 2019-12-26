Новогодний макияж 2020: основные тренды праздничного мейк-апа (Фото)

1 Макияж с темной помадой. В 2020 году в моде будут такие оттенки помад: угольно-черная, винная, сливовая, бургунди и даже темно-зеленая. Темная помада лучше всего сочетается с нейтральным макияжем глаз. Подойдут тени коричневых, золотых или бронзовых оттенков. Либо же попробуйте нарисовать тонкие аккуратные стрелки - выбор за вами. Чтобы макияж на Новый год 2020 не выглядел бледно, не забывайте добавить румяна нежных оттенков и бронзер на скулы.

2 Smoky-eyes. Идеальным вариантом для любого события, а особенно на Новый год, послужит макияж smoky-eyes темных оттенков. Кстати, такую технику можно также создавать с помощью нюдовых и пастельных оттенков теней. Главное, это правильная комбинация помады и теней: чем ярче помада, тем приглушенными должны быть тени на веках, и наоборот.

3 Макияж с блестками. Такой вариант новогоднего макияжа подойдет обладательницам любого цвета глаз. Вы можете использовать блестки в соло исполнении на веках либо же создать стрелки в макияже глаз с помощью глиттера. Очень красиво будут выглядеть помады с блестками в макияже на Новый год 2020.

4 Макияж в нюдовых тонах. Не обязательно делать на Новый год 2020 яркий и насыщенный макияж. Вы можете смело создавать мейк-ап в нюдовых оттенках: персиковый, лиловый, пудровый, нежно-розовый, бежевый. Главное в нюдовом макияже - это идеально ровный тон, использование хайлайтера, бронзера и румян для коррекции цвета кожи лица.

5 Широкие стрелки в макияже. Если вы хотите выглядеть как голливудская звезда на Новый год 2020, тогда вам не обойтись без красивых и широких стрелок в макияже. Эффект "кошачьих глаз" можно добиться с помощью черного лайнера и карандаша для глаз. Лучше всего сначала рисовать тонкие линии, а затем при необходимости утолщать их.

6 Красная помада в макияже. Идеальным вариантом под любой наряд и образ на Новый год 2020 послужит красная помада в макияже. Во-первых, такой цвет подойдет всем женщинам, а во-вторых, алая помада идеально сочетается с любым макияжем глаз. Красная помада придает образу аристократичность, элегантность и, конечно же, сексуальность.

7 Сияющий эффект. Добиться сияния в новогоднем макияже 2020 можно с помощью тонирующих средств со светоотражающими частицами либо же с помощью специальной базы с эффектом мерцания. Поверх тонального средства используйте хайлайтер - средство, которое придает легкое свечение и выделяет определенные участки лица. Хайлайтер нужно наносить на скулы, лоб, внутренние уголки глаз, зону под бровью, галочку над верхней губой, спинку носа, а также на подбородок.

8 Макияж без макияжа. Главная фишка такого макияжа - это идеальный ровный тон. Чтобы добиться такого эффекта вы должна максимально очистить кожу от ороговевших частичек, тонизировать и увлажнить лицо специальными средствами. Обязательно под макияж используйте базу - это средство выровняет тон и скроет мелкие недостатки. На скулы и подбородок лучше всего нанести хайлайтер и немного розовых румян. На ресницы добавьте немного туши, без эффекта "паучих лапок". На губы визажисты рекомендуют нанести блеск бежевого или розового оттенка.

9 Макияж в теплых тонах. Такой вариант макияжа на Новый год 2020 подойдет женщинам, которые хотят выглядеть свежо и естественно на вечеринке. Чтобы создать такой мейк-ап, вам нужно прокрасить ресницы черной тушью, а брови затемнить карандашом. На веки лучше всего нанести тени оттенка, который ближе к вашему цветотипу: бежевый, прозрачно-пурпурный, кофейно-молочный, серо-дымчатый, светло-персиковый, песочно-шоколадный, светло-лиловый. На скулы визажисты рекомендуют нанеси румяна, а на губы - помаду нюдового цвета.