С ароматом жаренной курицы: KFC и Crocs выпустили эксклюзивную обувь (Видео)

Американская сеть ресторанов фастфуда KFC и производитель обуви Crocs создали коллаборации в виде коллекции летних ботинок.

Об этом сообщает CNN.

Необычность лимитированной коллекции заключается в том, что обувь KFC X Crocs Bucket Clog имеет принт с жареной курицей, которую продают в ресторанах фастфуда. Ботинки украшает ароматизированный декор, напоминающий жареные куриные ножки. Обещают, что аромат жареной курицы будет сохраняться даже в летнюю жару.

Introducing the official Kentucky Fried Chicken licensed proprietary footwear made in collaboration with @crocs. Do not eat. Coming Spring 2020. (https://t.co/oYeRikX5lX) pic.twitter.com/bAlyBbwMOX

— KFC (@kfc) February 12, 2020