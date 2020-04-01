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Среда, 01.04.2020
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Мода 2020: чего не стоит надевать этой весной - советы Андре Тана (Фото)

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Мода 2020: чего не стоит надевать этой весной - советы Андре Тана (Фото)
21:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинский модельер Андре Тан решил поделиться с модницами советами, чего не стоит надевать весной 2020 года.

Каждый сезон знаменитые дизайнеры предлагают красавицам новые коллекции одежды, которые помогут всегда выглядеть великолепно. Карантин, конечно, повлиял на шопинг, ведь все бутики в Украине еще до 24 апреля будут закрытыми. Однако это не повод забывать о фешн-тенденциях.

Именно поэтому Андре Тан решил напомнить своим поклонницам, от каких вещей стоит избавиться в новом сезоне, чтобы после завершения карантина поражать стильными образами.

Андре Тан назвал вещи, которые не стоит носить весной 2020

Нет слишком милым платьям. Бантики, кружева, бусинки – все это лучше оставить маленьким девочкам. Выбираем не менее женственные, но элегантные фасоны.

Мода 2020: элегантные фасоны брюк для дам за 50 (Фото)

Яркий костюм на весну? Отлично! Но только не с подстреленным жакетом. Если вы хотите иметь образ деловой леди, обратите внимание на удлиненные пиджаки наполовину приталенного кроя.

Осторожно с цветочными принтами. Перейдете тонкую грань – и перед вами не трендовое платье, а нечто, что напоминает скатерть.

Мода 2020: пополните свой весенний гардероб актуальными вещами (Фото)

Плащ с пышной юбкой остался где-то в прошлом. Из верхней одежды этой весной выбирайте тренч всех оттенков бежевого (коричневого).

Напомним, в Киеве состоялась премьера документальной киноленты об Андре Тане. Поводом для создания фильма стал юбилей украинского дизайнера - 20 лет в моде.

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Одежда, Женская мода, Андре Тан, Мода 2020, Весна 2020.
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