Мода 2020: чего не стоит надевать этой весной - советы Андре Тана (Фото)

Каждый сезон знаменитые дизайнеры предлагают красавицам новые коллекции одежды, которые помогут всегда выглядеть великолепно. Карантин, конечно, повлиял на шопинг, ведь все бутики в Украине еще до 24 апреля будут закрытыми. Однако это не повод забывать о фешн-тенденциях.
Именно поэтому Андре Тан решил напомнить своим поклонницам, от каких вещей стоит избавиться в новом сезоне, чтобы после завершения карантина поражать стильными образами.
Андре Тан назвал вещи, которые не стоит носить весной 2020
Нет слишком милым платьям. Бантики, кружева, бусинки – все это лучше оставить маленьким девочкам. Выбираем не менее женственные, но элегантные фасоны.
Яркий костюм на весну? Отлично! Но только не с подстреленным жакетом. Если вы хотите иметь образ деловой леди, обратите внимание на удлиненные пиджаки наполовину приталенного кроя.
Осторожно с цветочными принтами. Перейдете тонкую грань – и перед вами не трендовое платье, а нечто, что напоминает скатерть.
Плащ с пышной юбкой остался где-то в прошлом. Из верхней одежды этой весной выбирайте тренч всех оттенков бежевого (коричневого).
Напомним, в Киеве состоялась премьера документальной киноленты об Андре Тане. Поводом для создания фильма стал юбилей украинского дизайнера - 20 лет в моде.