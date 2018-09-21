Мы собрали последние фотографии, которыми делились братья Игорь и Гриша Богдановы.

Нет, это не два опухших бомжа с площади трех вокзалов. Перед нами знаменитые братья-близнецы, французские популяризаторы науки и телеведущие братья Богдановы. Уже много раз писали про их внешний вид, загубленный многочисленными пластическими операциями. Сами Игорь и Гришка отрицают факт хирургического вмешательства и в шутку говорят, что это их «инопланетные морды». Мы посетили их твиттер-аккаунт, познакомились с последними фотографиями этих необычных селебрити. Братья не унывают, делают селфи со зрителями, ведут свои передачи, участвуют в светских мероприятиях и даже тусуются с президентом Франции. Жизнь кипит!