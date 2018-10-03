Эти мужчины могли вполне могли сыграть агента британской разведки и занять почетной место среди других актеров Бонда.

Эти мужчины могли вполне могли сыграть агента британской разведки и занять почетной место среди других актеров Бонда. Фильмы про Джеймса Бонда давно уже стали культовой кинофраншизой. Вокруг того, кто же сыграет агента 007 в вот уже 25-ом фильме, ходило много слухов, ведь ранее Дэниел Крейг (Daniel Craig) объявил о своем отказе становиться супершпионом в пятый раз, так что на кастинг еще могут пригласить немало интересных звезд. За судьбой и подвигами британского героя зрители следят уже несколько десятилетий, и нет никаких причин говорить о завершении этого популярного проекта в ближайшем будущем. Роль Бонда за все это время сыграло немало актеров, поэтому всем интересно, кто же может стать следующим агентом 007, и в этой подборке вы познакомитесь с самыми вероятными претендентами.