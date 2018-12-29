Горячий календарь 2019: пожарные с Австралии умиляют своими торсами (Фото) Профессия пожарного сама по себе геройская, но эти парни исполнились решимости сотворить ещё больше блага. С 1993 года австралийские пожарные принимают участие в проекте календаря, который выходит, чтобы собрать средства для таких благотворительных организаций, как фонд детской больницы и приюты для животных. После 17 дней напряжённых съёмок финальные изображения объединились в очередной выпуск культового календаря австралийских пожарных, у которого уже есть почитатели по всему миру. В этом году с мужественными огнеборцами позировали коалы, собаки, змеи, лошади, цыплята, утята, котята.