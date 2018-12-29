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Воскресенье, 30.12.2018
Горячий календарь 2019: пожарные с Австралии умиляют своими торсами (Фото)
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Горячий календарь 2019: пожарные с Австралии умиляют своими торсами (Фото)

Профессия пожарного сама по себе геройская, но эти парни исполнились решимости сотворить ещё больше блага. С 1993 года австралийские пожарные принимают участие в проекте календаря, который выходит, чтобы собрать средства для таких благотворительных организаций, как фонд детской больницы и приюты для животных. После 17 дней напряжённых съёмок финальные изображения объединились в очередной выпуск культового календаря австралийских пожарных, у которого уже есть почитатели по всему миру. В этом году с мужественными огнеборцами позировали коалы, собаки, змеи, лошади, цыплята, утята, котята.
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
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Австралия, Животные, Фото, Портреты, Календарь, Пожарные.
23:35 Сб, 29 Декабрь 2018 Телеграф
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