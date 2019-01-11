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Красота этих мужчин-моделей пленит сердце любой девушки (Фото)
Современный модельный бизнес уже не может обходиться без представителей сильной половины человечества. Фото парней моделей заполнили страницы гламурных журналов, без них не обойдется ни один каталог мужской одежды. Мужественная красота мужчин моделей пленяет сердца молодых прелестниц. Преимущество мужчин моделей в том, что для них не существует строгих возрастных рамок. Даже после сорока у вас есть шанс сделать карьеру в фэшн индустрии. Мужской модельный рынок полон самых харизматичных и интересных представителей сильной половины человечества. Здесь можно найти высоких стройных красавцев с милой маминой улыбкой или же брутальных бородатых мачо, которые никогда даже не смеются.
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