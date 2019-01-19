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Суббота, 19.01.2019
Цветные фото мужчин 1930-х годов, которые добились успеха в преступном мире (Фото)
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Цветные фото мужчин 1930-х годов, которые добились успеха в преступном мире (Фото)

Эта серия снимков преступников из графства Тайн-энд-Уир, занимавшихся своими грязными делишками в 1930-х, была недавно найдена в архивах полиции и раскрашена фотографом Томом Маршаллом. Среди «героев» криминальной хроники тех лет — шахтер Джон Доджсон, известный своими грабежами и мошенничеством, и Чарльз Ормстон, рабочий, совершивший немалое количество вооруженных ограблений частных домов, пабов и складов.
novosti-n.org
Фото: novosti-n.org
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Мужчины, Преступники, Фото, Преступный мир, Снимки, Цветные снимки 1930.
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