Цветные фото мужчин 1930-х годов, которые добились успеха в преступном мире (Фото) Эта серия снимков преступников из графства Тайн-энд-Уир, занимавшихся своими грязными делишками в 1930-х, была недавно найдена в архивах полиции и раскрашена фотографом Томом Маршаллом. Среди «героев» криминальной хроники тех лет — шахтер Джон Доджсон, известный своими грабежами и мошенничеством, и Чарльз Ормстон, рабочий, совершивший немалое количество вооруженных ограблений частных домов, пабов и складов.