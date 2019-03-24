Горячие итальянские мужчины-актеры, которые вызывают восторг у женщин со всего мира (Фото)

Великолепная архитектура, мягкий климат, вкуснейшая еда и интереснейшая история - всё это делает Италию настоящим раем на Земле. Кажется, что красота здесь витает в атмосфере. А ещё здесь живут красивые мужчины с идеальными чертами лица, безукоризненным чувством стиля и великолепной фигурой. В этом обзоре красавцы с Апеннин, которые задают моду во всём мире. И это ещё один повод полюбить великолепную страну Италию.