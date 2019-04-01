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Понедельник, 01.04.2019
Маленький рост - не помеха успеху: знаменитые мужчины, небольшого роста (Фото)
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Маленький рост - не помеха успеху: знаменитые мужчины, небольшого роста (Фото)

Этих людей природа не наделила высоким ростом, однако они сумели найти свое призвание. Сегодня они стали не менее знамениты и успешны, чем их коллеги с нормальным ростом. В нашем обзоре самые известные люди небольшого роста, выбравшие творческую профессию. Они снимаются в кино, а некоторые еще и работают каскадерами.
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Фото: pixabay.com
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