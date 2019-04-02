Немного запустили себя: известные мужчины, которые раньше были стройными (Фото)

В свое звездное время эти мужчины пленяли миллионы женщин красотой и стройностью. Но стоило отклониться от правил диеты и тренировок в зале, актеры в превратились в толстяков, что их даже не узнать.