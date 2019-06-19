Скачать
Среда, 19.06.2019
От Чарли Чаплина до Бората: легендарные мужские усы всех времен и народов (Фото)
1 / 14

От Чарли Чаплина до Бората: легендарные мужские усы всех времен и народов (Фото)

Многие исторические личности навсегда закрепили в нашем сознании свой неповторимый образ, который не менялся десятилетиями. И одним из самых ключевых элементов их внешнего вида были именно усы. На первый взгляд может показаться, что этот лицевой атрибут совершенно не играет никакой роли, но если бы мы сейчас представили Сальвадора Дали или Чарли Чаплина без усов, то у нас бы это просто не получилось.
bigpicture.ru
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Мужчины, Усы, Легендарные усы, Легендарные мужчины.
13:06 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь