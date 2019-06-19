От Чарли Чаплина до Бората: легендарные мужские усы всех времен и народов (Фото)

Многие исторические личности навсегда закрепили в нашем сознании свой неповторимый образ, который не менялся десятилетиями. И одним из самых ключевых элементов их внешнего вида были именно усы. На первый взгляд может показаться, что этот лицевой атрибут совершенно не играет никакой роли, но если бы мы сейчас представили Сальвадора Дали или Чарли Чаплина без усов, то у нас бы это просто не получилось.