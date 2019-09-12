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Необычный ритуальный танец новозеландского батальона маори в пустыне (Фото)

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Необычный ритуальный танец новозеландского батальона маори в пустыне (Фото)
17:58 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:На этих редких фото из британских архивов солдаты-маори из новозеландской армии исполняют перед британским королем Георгом VI ритуальный танец воинов хаку.

  • 1

    Новозеландцы вместе с британским войсками принимали участие в боевых действиях в Северной Африке во время Второй мировой войны. Там, в тренировочном лагере в египетском городе Хелуан и состоялся церемониальный парад, на котором маори исполнили хаку для монарха.

  • 2

    Такого парада Британия еще не видела! В июне 1941 года король Британии Георг VI вместе с королевой побывал в тренировочном лагере новозеландцев в египетском Хелуане, где войска, состоявшие в основном из представителей племени маори, исполнили для него военный танец хаку.

  • 3

    Хака считается танцем воинов, однако маори исполняют ее в самых разных случаях, в том числе, для приветствия королевских особ.

  • 4

    Долгое время туземцев маори не призывали в новозеландскую армию, однако в годы Первой мировой войны они получили возможность стать солдатами. На момент парада в Хелуане маори еще совсем недолго служили в армейских рядах.

  • 5

    Назначение танца хака состоит, в первую очередь, в устрашении противника. В некоторых случаях он заменяет собой битву. Однако при этом хака служит еще и знаком уважения и часто исполняется на праздниках, похоронах и во время спортивных состязаний.

    "Исполняя хаку, маори оказывают этим большую честь тому, перед кем танцуют, - говорит британский историк Пол Мун. - Так что своим танцем они на свой лад чествовали короля".

  • 6

    Известно, что несколько солдат маори воевали в рядах британской армии во время Первой мировой войны, однако это были лишь случайные исключения. Законное право служить маори получили лишь после начала Второй мировой войны, когда новозеландские парламентарии-маори сумели провести через парламент Новой Зеландии соответствующий законопроект.

    Всего во время Второй мировой в новозеландских войсках служили около 3600 маори. Помимо Северной Африки, они воевали в Италии и в Греции.

  • 7

    649 маори погибли в боях. Позднее парламентарий-маори Апирама Нгата называл служу в армии "ценой гражданства", заявляя, что армия - единственная возможность для маори заставить жителей Новой Зеландии относиться к ним как к равным.

    Предубеждения против маори в стране были очень сильны, и для многих из них служба в армии стала возможностью проявить себя.

    Кроме того, маори были чрезвычайно нетерпимы к нацистским идеям, - говорит Пол Мун. - Для них это было не просто участие в боях - это была возможность стать равным среди равных в собственной стране".

    Именно поэтому Апирама Нгата настоял, чтобы в частях маори офицерами служили тоже маори.

  • 8

    По легенде немцы очень боялись воинов-маори, причем не только из-за их безоглядной храбрости, но также из-за того, что в качестве трофеев они отрезали у врагов уши, причем как у мертвых, так и у живых.

  • 9

    Маори - коренные жители Новой Зеландии. Они - потомки полинезийских колонизаторов, попавших на острова Новой Зеландии еще в XI веке. Однако после появления на островах европейцев и их перехода под британский протекторат маори лишились практически всех своих земель, которые были конфискованы британским правительством.

    Несмотря на многолетние разногласия с британцами, маори храбро сражались в рядах союзников во время Второй мировой войны.

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Новая Зеландия, Мужчины, Фото, Маори, Хаки, Боевой танец.
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