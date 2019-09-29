Скачать
Воскресенье, 29.09.2019
Криклий: Речи о восстановлении транспортного сообщения с оккупированным Крымом не идет
Криклий: Речи о восстановлении транспортного сообщения с оккупированным Крымом не идет
Тысячи людей во Франции пришли попрощаться с экс-президентом Шираком
Тысячи людей во Франции пришли попрощаться с экс-президентом Шираком
Динамо - Днепр-1: видео онлайн-трансляция матча
Динамо - Днепр-1: видео онлайн-трансляция матча
Альбом певицы Тейлор Свифт "Lover" бьет все рекорды
Альбом певицы Тейлор Свифт "Lover" бьет все рекорды

А мама правильно тогда говорила: качества, которые выдают в мужчине идеального мужа (Фото)

Смотрите фото (6)
А мама правильно тогда говорила: качества, которые выдают в мужчине идеального мужа (Фото)
17:12 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Женщину интересуют два вопроса. Первый: станет ли любимый мужчина когда-нибудь ее мужем. И второй: будет ли он хорошим мужем.

  • 1

    Ответственность

    Мужчина сколько угодно может говорить о том, что он очень ответственный, но это качество проявляется на деле: когда слова соответствуют поступкам. Когда он находит время навестить в больнице, забрать ребенка из садика и выгулять пса, если обещал. "Именно это качество формирует ощущение надежности, которые так ценит в мужчине женщина. Ведь в любой семье возникают ситуации, когда ей необходимо чувствовать, что она может положиться на своего партнера. А ей будет сложно это сделать, если мужчина все время подводит". Отношения, в которых есть ответственность и надежность становятся прочными, способными выдержать любые жизненные испытания. Будь то рождение детей, капитальный ремонт, переезд в другой город и даже все это сразу.

  • 2

    Эмпатичность (внимательность)

    Конечно, любой женщине приятно, если ее любимый замечает новую стрижку или платье. Но, честно говоря, далеко не все мужчины так внимательны, за что мы и злимся на них. И это не плохо! Потому в семейных отношениях гораздо важнее умение мужчины быть внимательным к чувствам и состоянию любимой женщины, то есть - к ее внутреннему миру. "Здорово, когда мужчина может частично идентифицироваться с переживаниями партнерши, понять их, но при этом не сливается с ними, благодаря этому важному качеству в паре формируется близость, привязанность, без которых крепкие долговременные отношения были бы невозможны". Когда двое внимательны друг к другу, связь между ними становится настолько тесной, что пара образует свой микросоциум, обособленный от остального мира. И получает в нем безопасность, защиту от внешних невзгод.

  • 3

    Терпеливость

    Именно терпеливость, а не терпимость. Способность переносить стресс, выдерживать ссоры, не сгибаться под натиском проблем и сохранять самообладание рядом с эмоциональной женщиной, и при этом не разрушаться. А не просто молчаливо терпеть людей и ситуации, которые не устраивают и заставляют страдать. "Это качество становится особенно важным, когда у пары рождаются дети. Ведь они - бесперебойный источник внештатных ситуаций, которые нужно уметь выдерживать, не срываясь". Да даже без детей жизнь бывает довольно непредсказуемой, так что весьма неплохо, если мужчина умеет выдерживать эмоциональный накал, по какому бы поводу ни кипели страсти.

  • 4

    Чувство юмора

    Не сарказм, не злая ирония, а совершенно доброе, позитивное чувство юмора. "Если человек способен посмеяться над ситуацией, окружающими и особенно - над самим собой, это значит, что он может анализировать полученный опыт, переработать его и выдать конструктивную реакцию". Оказывается, чувство юмора - это хороший психологический защитный механизм. Но умение посмеяться над чем-то, кем-то и собой говорит о многих других вещах: о легкости человека, его открытости окружающим. Так что, неплохо понаблюдать, как мужчина реагирует, когда его женщина шутит над ним: если смеется - значит хороший мужчина. Надо брать.

  • 5

    Целеустремленность

    Это качество не имеет отношения к успеху в бизнесе. Мы говорим о способности ставить реалистичные цели и достигать их, справляясь с возникающими на пути препятствиями. Про умение организовывать стихийно возникающие обстоятельства, и не давать им сбить себя с пути. "Это про умение найти время и силы, чтобы уделить внимание любимой женщине, несмотря на болеющих бабушек, пробок, настаивающих на переработке начальников. Потому что любимая женщина для мужчины всегда в приоритете. И если он не достигает цели увидеться с ней, значит, не так уж она ему и нужна". Целеустремленность - это не только талант мужчины быть надежным, но и в целом характеризует его способность к созданию чего-то нового. Ведь семья - это результат очень мощной созидательной работы.

"Слабая и беззащитная": как женщины манипулируют своими мужьями

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Мужчины, Отец, Качества, Муж, Парень, Качества хорошего отца, Качества хорошего мужа, Девочкам нравиться.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 НАПК проверило декларации Данилюка за 2015 и 2016 годы
02 Когда каждая нация красива по-своему: девушки разных национальностей (Фото)
03 На админгранице с Крымом восстановят пассажирские перевозки
04 "Украина и коррупция почти неотделимы": Климкин отреагировал на видео Трампа
05 Несколько веских причин навсегда отказаться от чая с сахаром
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На 74-м году жизни скончался первый и единственный президент АР Крым
На 74-м году жизни скончался первый и единственный президент АР Крым
Бекиров: Бороться нужно с двойной силой
Бекиров: Бороться нужно с двойной силой
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
&quot;Много моральных страданий&quot;: Селена Гомес рассказала о депрессии (Фото)
"Много моральных страданий": Селена Гомес рассказала о депрессии (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь