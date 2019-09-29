А мама правильно тогда говорила: качества, которые выдают в мужчине идеального мужа (Фото)

1 Ответственность Мужчина сколько угодно может говорить о том, что он очень ответственный, но это качество проявляется на деле: когда слова соответствуют поступкам. Когда он находит время навестить в больнице, забрать ребенка из садика и выгулять пса, если обещал. "Именно это качество формирует ощущение надежности, которые так ценит в мужчине женщина. Ведь в любой семье возникают ситуации, когда ей необходимо чувствовать, что она может положиться на своего партнера. А ей будет сложно это сделать, если мужчина все время подводит". Отношения, в которых есть ответственность и надежность становятся прочными, способными выдержать любые жизненные испытания. Будь то рождение детей, капитальный ремонт, переезд в другой город и даже все это сразу.

2 Эмпатичность (внимательность) Конечно, любой женщине приятно, если ее любимый замечает новую стрижку или платье. Но, честно говоря, далеко не все мужчины так внимательны, за что мы и злимся на них. И это не плохо! Потому в семейных отношениях гораздо важнее умение мужчины быть внимательным к чувствам и состоянию любимой женщины, то есть - к ее внутреннему миру. "Здорово, когда мужчина может частично идентифицироваться с переживаниями партнерши, понять их, но при этом не сливается с ними, благодаря этому важному качеству в паре формируется близость, привязанность, без которых крепкие долговременные отношения были бы невозможны". Когда двое внимательны друг к другу, связь между ними становится настолько тесной, что пара образует свой микросоциум, обособленный от остального мира. И получает в нем безопасность, защиту от внешних невзгод.

3 Терпеливость Именно терпеливость, а не терпимость. Способность переносить стресс, выдерживать ссоры, не сгибаться под натиском проблем и сохранять самообладание рядом с эмоциональной женщиной, и при этом не разрушаться. А не просто молчаливо терпеть людей и ситуации, которые не устраивают и заставляют страдать. "Это качество становится особенно важным, когда у пары рождаются дети. Ведь они - бесперебойный источник внештатных ситуаций, которые нужно уметь выдерживать, не срываясь". Да даже без детей жизнь бывает довольно непредсказуемой, так что весьма неплохо, если мужчина умеет выдерживать эмоциональный накал, по какому бы поводу ни кипели страсти.

4 Чувство юмора Не сарказм, не злая ирония, а совершенно доброе, позитивное чувство юмора. "Если человек способен посмеяться над ситуацией, окружающими и особенно - над самим собой, это значит, что он может анализировать полученный опыт, переработать его и выдать конструктивную реакцию". Оказывается, чувство юмора - это хороший психологический защитный механизм. Но умение посмеяться над чем-то, кем-то и собой говорит о многих других вещах: о легкости человека, его открытости окружающим. Так что, неплохо понаблюдать, как мужчина реагирует, когда его женщина шутит над ним: если смеется - значит хороший мужчина. Надо брать.