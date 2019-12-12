Мужчины и кошки: милые фото с проявлением мужской нежности к котам

1 Многочисленными кошками принято попрекать старых дев. А вот мужчины-кошатники вызывают у всех исключительно умиление. Посмотрите на эти фотографии — и вы поймете, что иначе просто и быть не может! "Вскоре после того, как бы сделан этот снимок, Чип умер. А тогда Котопапа вынес его на руках в последний раз полюбоваться на любимые места"

2 "Как-то утром повернулась и увидела вот такое мимими"

3 "Мой бойфренд работает дома, и наш котенок постоянно требует, чтобы он держал его на ручках"

4 "Несколько дней назад папа подобрал у порога бездомного котенка. Оказалось, малыш обожает спать вот так!"

5 "Кошки делают папе расслабляющий массаж"

6 "Папа чинит бассейн, а кот ему помогает. Папа слишком сильно любит его, чтобы прогнать"

7 "У кота был трудный день. Надо утешить!"

8 "Моему папе — 70 лет, а коту — 20. Вот так они обычно проводят вечера"

9 Путешественники

10 Старые друзья

11 Хозяин, не уходи! С тобой теплее!

12 Селфи после душа

13 "Мой лучший друг и телохранитель"

14 Не женат, без детей… ну, почти

15 "Мой домашний психотерапевт"

16 Всегда вместе

17 "Когда нашего старого кота парализовало, папа носил его на руках"

18 "Милый, я ведь лучше всех, да?"

19 Все, что нам нужно, — это только любовь!

20 "А раньше мой бойфренд говорил, что не любит кошек"

21 "Кошка моего отца соглашается пить воду, только если он держит чашку. Он делает это несколько раз в день"

22 Классные парни

23 Пора в дорогу, старина!

24 "Через несколько месяцев я стану отцом. Так что пока практикуюсь на кошках"

25 Утро выходного дня

26 Моя прелесссть!

27 Утреннее умывание

28 Семейный портрет

29 В тесноте, да не в обиде