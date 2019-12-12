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Четверг, 12.12.2019
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Мужчины и кошки: милые фото с проявлением мужской нежности к котам

Смотрите фото (34)
Мужчины и кошки: милые фото с проявлением мужской нежности к котам
10:02 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Самые умилительные фотографии мужчин и кошек.

  • 1

    Многочисленными кошками принято попрекать старых дев. А вот мужчины-кошатники вызывают у всех исключительно умиление. Посмотрите на эти фотографии — и вы поймете, что иначе просто и быть не может!

    "Вскоре после того, как бы сделан этот снимок, Чип умер. А тогда Котопапа вынес его на руках в последний раз полюбоваться на любимые места"

  • 2

    "Как-то утром повернулась и увидела вот такое мимими"

  • 3

    "Мой бойфренд работает дома, и наш котенок постоянно требует, чтобы он держал его на ручках"

  • 4

    "Несколько дней назад папа подобрал у порога бездомного котенка. Оказалось, малыш обожает спать вот так!"

  • 5

    "Кошки делают папе расслабляющий массаж"

  • 6

    "Папа чинит бассейн, а кот ему помогает. Папа слишком сильно любит его, чтобы прогнать"

  • 7

    "У кота был трудный день. Надо утешить!"

  • 8

    "Моему папе — 70 лет, а коту — 20. Вот так они обычно проводят вечера"

  • 9

    Путешественники

  • 10

    Старые друзья

  • 11

    Хозяин, не уходи! С тобой теплее!

  • 12

    Селфи после душа

  • 13

    "Мой лучший друг и телохранитель"

  • 14

    Не женат, без детей… ну, почти

  • 15

    "Мой домашний психотерапевт"

  • 16

    Всегда вместе

  • 17

    "Когда нашего старого кота парализовало, папа носил его на руках"

  • 18

    "Милый, я ведь лучше всех, да?"

  • 19

    Все, что нам нужно, — это только любовь!

  • 20

    "А раньше мой бойфренд говорил, что не любит кошек"

  • 21

    "Кошка моего отца соглашается пить воду, только если он держит чашку. Он делает это несколько раз в день"

  • 22

    Классные парни

  • 23

    Пора в дорогу, старина!

  • 24

    "Через несколько месяцев я стану отцом. Так что пока практикуюсь на кошках"

  • 25

    Утро выходного дня

  • 26

    Моя прелесссть!

  • 27

    Утреннее умывание

  • 28

    Семейный портрет

  • 29

    В тесноте, да не в обиде

  • 30

    Папины сыночки

Забота и надежность: большое счастье для мужчины быть отцом (Фото)

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Животные, Коты, Мужчины и коты, Кошки и люди, Фото с кошками.
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