Мужчины и кошки: милые фото с проявлением мужской нежности к котам

Многочисленными кошками принято попрекать старых дев. А вот мужчины-кошатники вызывают у всех исключительно умиление. Посмотрите на эти фотографии — и вы поймете, что иначе просто и быть не может!
"Вскоре после того, как бы сделан этот снимок, Чип умер. А тогда Котопапа вынес его на руках в последний раз полюбоваться на любимые места"
"Как-то утром повернулась и увидела вот такое мимими"
"Мой бойфренд работает дома, и наш котенок постоянно требует, чтобы он держал его на ручках"
"Несколько дней назад папа подобрал у порога бездомного котенка. Оказалось, малыш обожает спать вот так!"
"Папа чинит бассейн, а кот ему помогает. Папа слишком сильно любит его, чтобы прогнать"
"Моему папе — 70 лет, а коту — 20. Вот так они обычно проводят вечера"
"Когда нашего старого кота парализовало, папа носил его на руках"
"А раньше мой бойфренд говорил, что не любит кошек"
"Кошка моего отца соглашается пить воду, только если он держит чашку. Он делает это несколько раз в день"
"Через несколько месяцев я стану отцом. Так что пока практикуюсь на кошках"
Папины сыночки