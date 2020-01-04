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Суббота, 04.01.2020
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Мужчины, запомните: поступки, которые раздражают женщин

Мужчины, запомните: поступки, которые раздражают женщин
15:10 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Многие мужчины в отношениях регулярно допускают ошибки, о которых сами не подозревают.

Какие же поступки второй половины не кажутся женщинам милыми, а лишь раздражают их и заставляют отдаляться от партнера.

Слишком частые комплименты

Памятуя о том, что женщины любят ушами, некоторые мужчины подчас перебарщивают с комплиментами. Напоминать своей возлюбленной раз в несколько дней о том, как она прекрасно выглядит, нестрашно. Но твердить ей об этом каждый час — глупо. Как минимум, женщина решит, что партнер не придает словам значения. Как максимум, посчитает, что мужчина не способен иным образом проявить внимание.

Разговоры о деньгах

Любые высказывания мужчин о собственных финансах, как правило, вызывают у женщин либо скуку, либо раздражение. Если он неустанно говорит о том, как много зарабатывает, это выглядит как банальное хвастовство и желание привлечь девушку исключительно с помощью своих средств. Если же мужчина, напротив, только и делает, что жалуется на цены в кафе и на свою низкую зарплату, женщине моментально захочется от него сбежать. Какой бы размер кошелька ни был у партнера, девушке, по крайней мере в начале отношений, не нужно знать о нем все.

Мужчины, возьмите на заметку: привычки, от которых тают все женщины

Лень и убежденность, что "женщина должна"

Многие семьи долгие годы живут по одной модели. И муж, и жена работают и возвращаются домой примерно в одно время. При этом, едва ступив на порог дома, женщина начинает готовить ужин, убирать квартиру и помогать детям с домашним заданием. В то время как мужчина ложится у телевизора на диван и ждет, когда ужин появится из ниоткуда. Многие женщины живут в таких условиях десятилетиями и не знают, что может быть иначе. Если вы оба проводите по 10 часов на работе, то и домашние обязанности нужно делить поровну.

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Мужчины, Мужские качества, Отношение.
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