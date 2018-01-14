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Эксперты рассказали о хорошем способе избавиться от бессонницы

Бессонница
11:00 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Просто нужно составить список дел на завтра.

Согласно опубликованного в Journal of Experimental Psychology мнения психологов из Бэйлорского университета, ими был обнаружен способ быстрого засыпания. Специалисты установили, что в этом деле эффективно помогает составление списка дел на завтрашний день.

Письменное составление списка предстоящих дел помогает освободиться от беспокоящих мыслей и снизить уровень тревоги, что в итоге способствует более быстрому и крепкому засыпанию, заключили исследователи в области психологии и нейробиологии сна из Бэйлорского университета.

Их эксперимент показал, что люди, которые записывали перед сном все, что им предстоит сделать следующим днем, - засыпали значительно быстрее остальных. При этом, чем подробнее был такой список, тем быстрее они засыпали, а их сон был более крепким.

В эксперименте приняли участие 57 человек возрастом от 18 до 30 лет, случайным методом разделенные на две группы. Перед засыпанием участникам одной группы было предложено записать на листе бумаги те дела, которые требовалось сделать или завершить в ближайшие несколько дней. Во второй группе люди записывали уже решенные ими проблемы.

За процессом засыпания и сном всех участников эксперимента следили с помощью специального оборудования. Выяснилось, что письменное составление списка предстоящих дел помогает упорядочить планы, определиться с первоочередными и второстепенными вопросами, требующими решения. Это, как оказалось, дает хороший эффект успокоения и помогает заснуть.

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