Заболевания сердца – все еще основная причина преждевременной смерти людей в развитых странах мира.

Нормальная работа организма невозможна без бесперебойной работы системы кровообращения – сердца, как мышечного насоса и сети кровеносных сосудов. Разные продукты по-разному влияют на работу сердца и сосудов. Например, большое количество жирного мяса способствует отложению холестерина в сосудах. А оливковое масло, наоборот, содержит жирные кислоты, которые помогают бороться с излишками холестерина. Кроме того, в нем есть витамины А и Е, которые защищают сердце от воздействия свободных радикалов, повреждающих артерии. Существуют общие рекомендации по питанию для людей с заболеваниями сердца и сосудов. Они являются основой диеты №10. Но болезни сердца могут быть обусловлены разными причинами: поражением эпикарда, миокарда, перикарда, эндокарда, клапанного аппарата или сосудов сердца. Поэтому перечень наиболее полезных продуктов для сердца может отличаться, в зависимости от конкретного заболевания сердца.