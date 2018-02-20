Медики сравнили красное и белое вино в контексте пользы и вреда для организма

Белое или красное вино – какое полезнее? Красное вино, согласно исследованиям, снижает риск сердечных заболеваний и продлевает жизнь. А белое? Популярный медицинский ресурс Likar.info разобрался в сути вопроса.

ЧТО ТАКОЕ ВИНО?

Вино производится из ферментированного виноградного сока. Виноград собирают, измельчают и помещают в ведра или чаны для ферментации. Процесс ферментации превращает натуральные сахара из виноградного сока в спирт. Ферментация может происходить естественным образом, но иногда виноделы добавляют дрожжи, чтобы лучше контролировать процесс.

Измельченный виноград проходит через пресс, который удаляет кожуру и другие осадки. Проводится ли этот шаг до или после ферментации, наряду с цветом винограда, определяет, станет вино красным или белым.

Чтобы получить белое вино, виноград необходимо прессовать до ферментации. Красное вино обычно прессуется после ферментации.

После этого этапа вино выдерживается в нержавеющих или дубовых бочках до полной готовности к розливу.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ КРАСНЫМ И БЕЛЫМ ВИНОМ?

Основное различие между белым и красным вином связано с цветом используемого винограда. Это также связано с тем, был ли виноградный сок ферментирован с или без виноградной кожуры.

Для производства белого вина виноград прессуется, а кожура, семена и стебли удаляются перед ферментацией. Чтобы приготовить красное вино, измельченный красный виноград помещается непосредственно в чаны, и там уже ферментируется вместе с кожурой, семенами и стеблями. Виноградная кожура придает вину пигмент, а также соединения, которые признаны полезными для здоровья.

В результате замачивания виноградной кожуры, красное вино насыщается растительными соединениями, такими как танины и ресвератрол. В белом вине также могут содержаться некоторые из этих полезных растительных соединений, но обычно в значительно меньшем количестве.

Для производства вина используется много различных сортов винограда, в том числе Пино-гри, Сира и Каберне Совиньон.

В то время как для производства красного вина используют исключительно красные сорта, белое вино может быть сделано как из красного, так и из белого винограда. Например, традиционное французское шампанское сделано из красного винограда Пино Нуар.

Многие страны производят вино. Некоторые из основных винодельческих регионов находятся во Франции, Италии, Испании, Чили, Южной Африке, Австралии и Калифорнии.

В то время как в большинстве регионов выращивается несколько сортов винограда, некоторые места особенно известны выращиванием одного или двух, например, долина Напа (Шардоне), Испания (Темпранильо) и Южная Африка (Шенен Блан).

ПИЩЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИН

Красное и белое вино имеют схожую пищевую ценность. Однако, глядя на содержание питательных веществ в одном бокале (148 мл), вы можете увидеть, что все же есть некоторые различия.

В целом, красное вино имеет небольшое преимущество перед белым, так как содержит больше витаминов и минералов. Зато в белом содержится меньше калорий.

ПРЕИМУЩЕСТВА КРАСНОГО ВИНА

Поскольку оно ферментируется с виноградной кожурой и косточками, красное вино богато растительными соединениями, которые приносят пользу организму.

ПОМОГАЕТ СНИЗИТЬ РИСК СЕРДЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Красное вино – это тайна французского парадокса. Он заключается в том, что во Франции относительно мало сердечных заболеваний, несмотря на традицию употреблять в пищу продукты с высоким содержанием насыщенных жиров.

Исследования показали, что употребление красного вина может оказывать защитное действие на сердечно-сосудистую систему. Фактически, это привело к 30% -ному уменьшению риска смерти от сердечных заболеваний.

Отчасти это может быть связано с тем, что вино содержит соединения, которые обладают как антиоксидантными, так и противовоспалительными эффектами. Именно они помогают снизить риск сердечных заболеваний.

ПОМОГАЕТ УВЕЛИЧИТЬ УРОВЕНЬ «ХОРОШЕГО» ХОЛЕСТЕРИНА ЛПВП

Было также выявлено, что красное вино повышает уровень «хорошего» холестерина ЛПВП, что связано с более низкими показателями сердечных заболеваний.

Небольшое исследование показало, что у взрослых, которые ежедневно в течение четырех недель выпивали 1-2 стакана красного вина, уровень «хорошего» холестерина увеличился на 11-16% по сравнению с теми, кто пил просто воду, или воду с виноградным экстрактом.

ПОМОГАЕТ ЗАМЕДЛИТЬ СТАРЕНИЕ МОЗГА

В нескольких исследованиях сообщалось, что употребление красного вина способно замедлить развитие возрастных психических нарушений. Частично это может быть связано с антиоксидантной и противовоспалительной активностью ресвератрола, антиоксидантного соединения в красном вине.

Ресвератрол, по-видимому, предотвращает образование белковых частиц, называемых бета-амилоидами. Бета-амилоиды играют ключевую роль в формировании бляшек в мозге, которые являются признаком болезни Альцгеймера.

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕСВЕРАТРОЛА

В концентрированных дозах ресвератрол оказывает следующее воздействие:

- Ослабляет боль в суставах, предотвращает повреждение хрящей.

- Помогает при диабете, повышая чувствительность к инсулину. В исследованиях на животных ресвератрол предотвратил осложнения диабета.

- Увеличивает продолжительность жизни, активируя гены, которые предотвращают болезни старения.

- Помогает в борьбе с раком. Потенциал ресвератрола для профилактики и лечения рака широко изучен, но результаты были неоднозначнымы.

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВИНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

И хотя большинство исследований были направлены на изучение красного вина, белое вино, а также некоторые другие виды алкоголя также связаны с рядом преимуществ для здоровья. Вот некоторые из основных:

- Снижение риска сердечных заболеваний. Более 100 исследований показали, что умеренное потребление алкоголя связано с 25-40% -ным снижением риска сердечных заболеваний.

- Снижение риска смерти от сердечных заболеваний или инсульта. В датском исследовании люди, которые пили умеренное количество вина, были менее склонны умирать от сердечных заболеваний или инсульта, по сравнению с людьми, которые пили пиво или другие алкогольные напитки.

- Повышение уровня «хорошего» холестерина.

- Снижение риска смерти. Многие исследования показали, что пьющие вино взрослые люди имеют более низкие риски смерти от всех причин, в том числе от сердечных заболеваний.

- Снижение риска развития нейродегенеративных заболеваний. У людей, умеренно пьющих вино, также более низкий риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, по сравнению с непьющими.

- Снижение риска остеоартрита. По крайней мере одно исследование показало, что у пьющих вино взрослых был более низкий риск заболевания, по сравнению с пьющими пиво.

- Снижение риска развития некоторых видов рака. Некоторые исследования показывают, что у пьющих вино взрослых могут быть более низкие показатели риска рака легких.

При этом важно помнить, что эти исследования носят наблюдательный характер. Они не могут доказать причину и следствие и должны восприниматься с осторожностью.

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ВИНА

Самый большой минус любви к вину – несоблюдение меры. Какое количество вина считается вредным зависит от конкретного человека, так как рекомендации по потреблению алкоголя с низким уровнем риска различаются, даже в отношении стран.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует выпивать не более двух стандартных напитков в день, не более пяти раз в неделю.

В отдельных странах, в том числе США, рекомендуют ограничить употребление алкоголя менее чем двумя напитками в день для мужчин и одним напитком в день для женщин. В некоторых странах этот предел еще ниже.

Стандартный напиток определяется как 148 мл стакан 12% -ного алкогольного вина. Обратите внимание, что многие красные вина, например, из Калифорнии, часто содержат более высокий процент спирта, в диапазоне 13-15% по объему.

Польза для здоровья от красного вина легко может быть сведена на нет, если вы пьете слишком много. В избыточных количествах вино и другие алкогольные напитки могут вызывать повреждение органов, зависимость и повреждение головного мозга. Кроме того, это может привести к увеличению риска заражения инфекционными заболеваниями, потому что может ослабить вашу иммунную систему. Также есть данные о том, что употребление алкоголя повышает риск развития нескольких видов рака.

По словам американских ученых, от употребления белого вина могут появляться темные пятна на зубах. Во время эксперимента ученые изучали изменение состояния коровьих зубов (которые схожи с человеческими), одну часть из которых поместили в воду, а другую – в белое вино. Заем эти же зубы поместили в черный чай. Оказалось, что больше всего потемнели от чая те зубы, которые предварительно находились в вине.

Зубы темнеют от вина, поскольку содержащиеся в нем кислоты разъедают поверхность зуба. Затем, когда человек пьет кофе или чай, неровности на зубах заполняются веществами из этих напитков, образуя темные пятна, объяснили исследователи.

Все эти серьезные риски являются основными причинами, по которым эксперты здравоохранения призывают людей не начинать пить ради улучшения здоровья.

МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ КРАСНОЕ ВИНО БОЛЕЕ ПОЛЕЗНЫМ, ЧЕМ БЕЛОЕ?

Если вы все же собираетесь пить вино, кажется очевидным, что красное вино значительно полезнее (или менее вредно), чем белое вино. Другими словами, красное вино является явным победителем, когда дело касается последствий для здоровья.

При этом употребление алкоголя никогда не должно поощряться как способ улучшения здоровья, учитывая, что негативные последствия могут оказаться довольно масштабными, особенно, если вы пьете слишком много.

Кроме того, большинство исследований, показывающих преимущества, являются наблюдательными по своей природе, то есть они не могут доказать причину и следствие.

Если вы любите пить вино, то лучше все же выбирать красное, но ограничение потребления алкоголя (или вообще отказ от него) всегда является самым безопасным и здоровым выбором.