Ваш организм только выиграет в случае небольшого "сахарного отпуска".

Лишний сахар повышает риск заболеваний сердца, развития диабета 2 типа и ожирения. Дополнительные дозы сахара мы получаем не только из очевидных источников – конфет, сладкой газировки, тортов и т.д. Йогурты, соусы, заправки для салатов и подобные продукты также содержат сахар. Поэтому диабет 2 типа и прочие проблемы, вызванные употреблением лишнего сахара, грозят не только сладкоежкам, но и любителям обработанной пищи, которым тоже рекомендуют отказаться от сахара.