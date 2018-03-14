Для сохранения белоснежной улыбки медики рекомендуют употреблять эти 7 продуктов.

Не секрет, что состояние зубов является мерилом здоровья всего организма. Во многом это зависит от качества питания и пищевых привычек. Именно поэтому для сохранения белоснежной улыбки диетологи рекомендуют употреблять продукты, которые не только укрепляют зубную эмаль и сохраняют ее молочную белизну, но и благотворно отражаются на работе всего организма. В данном материале рассмотрим 7 супер продуктов, улучшающих здоровье зубов. Скажем лишь, что это не те продукты, которые позволяют в короткое время победить кариес или справиться с пародонтозом, а те, которые обеспечивают здоровье зубов в долговременной перспективе.