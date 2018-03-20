Диетологи-натуропаты выделяют пять различных типов кишечника и рассказывают о способах борьбы с проблемами для каждого из них.

Кишечник - орган пищеварения и выделения у человека и многоклеточных животных. Находится в брюшной полости. Общая длина кишечника человека составляет около 4 м в состоянии тонического напряжения (при жизни), и около 6—8 м в атоническом состоянии (после смерти). Диетологи-натуропаты выделяют пять различных типов кишечника и рассказывают о способах борьбы с проблемами для каждого из них.