На первом месте среди самых частых убийц представителей сильного пола находится повышенное артериальное давление.

Научные работники из Института изучения и оценки здоровья провели ряд экспериментов, выяснив, какие причины чаще всего приводят к преждевременной смерти представителей сильного пола. Для участия в масштабном исследовании, которое длилось в течение 25 лет, специалисты пригласили представителей 188 мировых стран. Ученые подробно изучили состояние здоровья всех испытуемых, определив 79 причин преждевременного старения мужчин. Из них эксперты акцентируют внимание на первых десяти пунктах, которые несут самую большую угрозу мужскому здоровью.