Названы низкокалорийные овощи и фрукты, которые помогут вам быть стройными и здоровыми.

Названы низкокалорийные овощи и фрукты, которые помогут вам быть стройными и здоровыми. Разумеется, еда без калорий — чистейшей воды миф. Тем не менее, существует масса продуктов на любой вкус, которые вы можете позволить себе даже после шести. Эксперты рассказали о двенадцати вкусных, полезных, а главное, низкокалорийных продуктах, которые смело можно включать в свой рацион как тем, кто следит за своим весом, так и тем, кто старается всегда правильно питаться.