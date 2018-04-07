Пасха 2018: что нельзя класть в пасхальную корзину
Новости шоу бизнеса: Собирая корзинку, не нужно складывать как можно больше продуктов.
Надо брать столько, сколько вы сможете съесть за утренней трапезой разговляясь, чтобы ничего не пропало, и ничего не пришлось потом выбрасывать. Можно взять с запасом, но только то, что вы оставите в храме на пожертвование.
Что категорически нельзя проносить в храм
Алкоголь
Церковь – это не место для алкоголя, и даже если вы положите в корзину "святое вино" - кагор, это не будет по церковным правилам, ведь на Пасху не читается молитва на благословение вина. Тем более не стоит нести такие крепкие напитки, как водка или самогонка.
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Воду
Для освящения воды есть специальные церковные праздники, например, Крещение, тогда служится водосвятный молебен, и прихожане набирают святую воду, чтобы хранить ее целый год и принимать натощак. На Пасху вода не освящается.
Кровянка
Даже если вы не будете заходить с кровянкой в церковь, нельзя класть этот продукт в пасхальную корзину. Священным писанием православным запрещено употреблять в пищу кровь во всех ее проявлениях.
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Соль и перец
Это продукты не были запрещены во время Великого поста, потому молитвы на разрешение их вкушать не читается священником.
Столовые приборы
Нести ножи и вилки в церковь – это народная традиция, пришедшая к нам с языческих времен. Из кухонной утвари в корзинке должно быть только полотенце, которым накрывают содержимое от пыли и мусора по дороге в церковь.
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Украшения и деньги
Нести в храм материальные ценности - язычество чистой воды. Брать с собой стоит только деньги на покупку свечей и те, которые вы собираетесь пожертвовать.