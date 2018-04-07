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Пасха 2018: что нельзя класть в пасхальную корзину

Пасхальная корзина
08:21 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Собирая корзинку, не нужно складывать как можно больше продуктов.

Надо брать столько, сколько вы сможете съесть за утренней трапезой разговляясь, чтобы ничего не пропало, и ничего не пришлось потом выбрасывать. Можно взять с запасом, но только то, что вы оставите в храме на пожертвование.

Что категорически нельзя проносить в храм

Алкоголь

Церковь – это не место для алкоголя, и даже если вы положите в корзину "святое вино" - кагор, это не будет по церковным правилам, ведь на Пасху не читается молитва на благословение вина. Тем более не стоит нести такие крепкие напитки, как водка или самогонка. 

Пасха 2018: что должно быть в пасхальной корзине 

Воду

Для освящения воды есть специальные церковные праздники, например, Крещение, тогда служится водосвятный молебен, и прихожане набирают святую воду, чтобы хранить ее целый год и принимать натощак. На Пасху вода не освящается.

Кровянка

Даже если вы не будете заходить с кровянкой в церковь, нельзя класть этот продукт в пасхальную корзину. Священным писанием православным запрещено употреблять в пищу кровь во всех ее проявлениях.

Пасха 2018: самые вкусные рецепты пасхальных куличей

Соль и перец

Это продукты не были запрещены во время Великого поста, потому молитвы на разрешение их вкушать не читается священником.

Столовые приборы

Нести ножи и вилки в церковь – это народная традиция, пришедшая к нам с языческих времен. Из кухонной утвари в корзинке должно быть только полотенце, которым накрывают содержимое от пыли и мусора по дороге в церковь.

Пасха 2018: как отмечают этот праздник разные народы мира

Украшения и деньги

Нести в храм материальные ценности - язычество чистой воды. Брать с собой стоит только деньги на покупку свечей и те, которые вы собираетесь пожертвовать.

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