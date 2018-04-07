Пасха 2018: что нельзя класть в пасхальную корзину

Надо брать столько, сколько вы сможете съесть за утренней трапезой разговляясь, чтобы ничего не пропало, и ничего не пришлось потом выбрасывать. Можно взять с запасом, но только то, что вы оставите в храме на пожертвование.

Что категорически нельзя проносить в храм

Алкоголь

Церковь – это не место для алкоголя, и даже если вы положите в корзину "святое вино" - кагор, это не будет по церковным правилам, ведь на Пасху не читается молитва на благословение вина. Тем более не стоит нести такие крепкие напитки, как водка или самогонка.

Воду

Для освящения воды есть специальные церковные праздники, например, Крещение, тогда служится водосвятный молебен, и прихожане набирают святую воду, чтобы хранить ее целый год и принимать натощак. На Пасху вода не освящается.

Кровянка

Даже если вы не будете заходить с кровянкой в церковь, нельзя класть этот продукт в пасхальную корзину. Священным писанием православным запрещено употреблять в пищу кровь во всех ее проявлениях.

Соль и перец

Это продукты не были запрещены во время Великого поста, потому молитвы на разрешение их вкушать не читается священником.

Столовые приборы

Нести ножи и вилки в церковь – это народная традиция, пришедшая к нам с языческих времен. Из кухонной утвари в корзинке должно быть только полотенце, которым накрывают содержимое от пыли и мусора по дороге в церковь.

Украшения и деньги

Нести в храм материальные ценности - язычество чистой воды. Брать с собой стоит только деньги на покупку свечей и те, которые вы собираетесь пожертвовать.