Обязательно включите в свой рацион морковь.

Все знают, что морковь полезна для зрения. А еще она помогает успешно бороться с лишним весом и предупреждать различные заболевания. Компонент, за который мы особенно ценим морковку, – провитамин А, который в присутствии жира в организме превращается в витамин А. Его важнейшая «работа» – защита клеточных мембран, замедление старения и профилактика онкозаболеваний. В отваренной целиком моркови содержится фалкаринол – вещество, оказывающее противоопухолевое действие. Причем на 25% больше, чем в морковке, приготовленной в нарезанном виде! А если крышка кастрюли при варке плотно закрыта, из овоща не улетучиваются полезные витамины: А, В, С, D, E, K, PP.