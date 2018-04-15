Ученые выяснили, какую опасность здоровью несут консервированные продукты

К примеру, наночастицы оксида цинка присутствуют в металлических банках для овощей, мяса, морепродуктов. Обычно цинк используется в качестве антибактериальной защиты. Это помогает существенно продлить срок годности продуктов. Однако для человека чрезмерная концентрация данного металла представляет серьезную угрозу.

Сотрудники Университета Бингемтона проанализировали химический состав банок из-под кукурузы, тунца, спаржи и курицы. Наиболее загрязненным наночастицами цинка оказался консервированный тунец. Он содержал в 100 раз больше дневной нормы цинка. На втором месте по опасности стояли куриные консервы, а на третьем - спаржа. Меньше всего цинка было в консервированной кукурузе.

Наночастицы цинка оседают на клетках органов желудочно-кишечного тракта и провоцируют потерю микроворсинок. Соответственно, уменьшается площадь поверхности кишечника, что затрудняет всасывание питательных веществ. Некоторые из наночастиц также вызывают воспалительную реакцию. Вследствие этого увеличивается проницаемость стенок кишечника для различных вредных соединений.