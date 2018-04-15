Ученые установили, что недостаток свежего воздуха в офисе влияет на работоспособность

Люди, чье рабочее место хорошо проветривается, где загрязнение воздуха углекислым газом ниже нормы, демонстрируют более высокие способности мышления, обучения, принятия решений, согласно новому исследованию.

По мнению ученых, качество окружающей среды в помещении может оказывать значительное влияние на мышление и продуктивность работников.

Гарвардские ученые изучали способности принятия решений 24 людей, которые в течение 6 дней пребывали в разных условиях окружающей среды в помещении.

Открытия, опубликованные в журнале Environmental Health Perspectives, показали, люди, работавшие в условиях повышенного загрязнения воздуха, продемонстрировали более низкую продуктивность.

Участники показали на 61% более высокие результаты, работая в зданиях с низким уровнем загрязнения воздуха, по сравнению с людьми, работающими в обычных офисах.

Они прошли испытания всем - от простых заданий, реакций в кризисной ситуации до стремлений к новой информации.

Когда низкие уровни углекислого газа объединили с более низким загрязнением в зданиях, когнитивные оценки оказались на 101% выше, по сравнению с традиционными зданиями, что, по словам исследователей, имеет значение, поскольку загрязнению воздуха в зданиях уделяют недостаточное внимание.

Доктор Джозеф Аллен, директор программы здоровых зданий в Гарвардском центре здоровья и глобальной окружающей среды, рассказывает, что данная область была крайне недооцененной. «90% нашего времени мы проводим в помещениях, а 90% ценности здания заключается в его работниках. Тем не менее, качество окружающей среды в зданиях и его воздействие на продуктивность сотрудников часто игнорируются, - рассказывает он. - Результаты предполагают, что даже незначительные улучшения качества окружающей среды в помещении могут оказать значительное воздействие на мышление и способность принятия решений офисных работников».