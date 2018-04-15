Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Кононенко заявил о запланированном отчете правительства Кононенко заявил о запланированном отчете правительства
Новости: Германия и Франция будут добиваться долговременного прекращения огня в Сирии Германия и Франция будут добиваться долговременного прекращения огня в Сирии
Новости: Арбитрам ЧМ-2018 разрешат прерывать матчи в случае проявления расизма Арбитрам ЧМ-2018 разрешат прерывать матчи в случае проявления расизма
Новости: Это мощно: "Богдан Моторс" презентовал уникальный внедорожник (Видео) Это мощно: "Богдан Моторс" презентовал уникальный внедорожник (Видео)
X

Ученые установили, что недостаток свежего воздуха в офисе влияет на работоспособность

Зеленый офис
02:17 Сегодня Телеграф
eurolab.ua
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Работа в хорошо проветриваемом «грин»-офисе может увеличивать продуктивность головного мозга, выяснили ученые.

Люди, чье рабочее место хорошо проветривается, где загрязнение воздуха углекислым газом ниже нормы, демонстрируют более высокие способности мышления, обучения, принятия решений, согласно новому исследованию.

По мнению ученых, качество окружающей среды в помещении может оказывать значительное влияние на мышление и продуктивность работников.

Ученые выяснили, какую опасность здоровью несут консервированные продукты

Гарвардские ученые изучали способности принятия решений 24 людей, которые в течение 6 дней пребывали в разных условиях окружающей среды в помещении.

Открытия, опубликованные в журнале Environmental Health Perspectives, показали, люди, работавшие в условиях повышенного загрязнения воздуха, продемонстрировали более низкую продуктивность.

Назван продукт, способный защитить от болезни Альцгеймера

Участники показали на 61% более высокие результаты, работая в зданиях с низким уровнем загрязнения воздуха, по сравнению с людьми, работающими в обычных офисах.

Они прошли испытания всем - от простых заданий, реакций в кризисной ситуации до стремлений к новой информации.

Диетологи рассказали об интересных свойствах, которые есть в куриных яйцах

Когда низкие уровни углекислого газа объединили с более низким загрязнением в зданиях, когнитивные оценки оказались на 101% выше, по сравнению с традиционными зданиями, что, по словам исследователей, имеет значение, поскольку загрязнению воздуха в зданиях уделяют недостаточное внимание.

Эксперты подсказали смузи, который омолаживает кожу
Эксперты подсказали смузи, который омолаживает кожуЧитать полностью

Доктор Джозеф Аллен, директор программы здоровых зданий в Гарвардском центре здоровья и глобальной окружающей среды, рассказывает, что данная область была крайне недооцененной. «90% нашего времени мы проводим в помещениях, а 90% ценности здания заключается в его работниках. Тем не менее, качество окружающей среды в зданиях и его воздействие на продуктивность сотрудников часто игнорируются, - рассказывает он. - Результаты предполагают, что даже незначительные улучшения качества окружающей среды в помещении могут оказать значительное воздействие на мышление и способность принятия решений офисных работников».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Здоровье, Медики, Новости здоровья, Офис, Полезные советы, Работа в офисе.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Эксперты подсказали смузи, который омолаживает кожу Как папиллома может превратиться в опухоль: объяснение врачей Ученые: Загрязнение воздуха повысило риск развития болезней дыхательных путей

Последние новости

Китай не поддержал силовую реакцию против Сирии Назван продукт, способный защитить от болезни Альцгеймера Мрачные дома из фильмов ужаса (Фото)
Сегодня читают
01 "Просто мы херню играли": Ракицкий - о матче с "Динамо"
02 "Он всегда мечтал играть в "Шахтере": Цыганык о переходе Леоненко в "Великий футбол"
03 Врачи указали безопасную дозу алкоголя для человека
04 США предъявили Сирии ультиматум
05 В Гонконг пытались отправить почтой 24 кг гривень
Новости сегодня
02:50 Построен первый мост, изготовленный роботами при помощи трехмерной печати (Видео)
02:40 Коукалова о конфликте с Витковой: Мы не разговаривали несколько лет
02:10 Креатив высшего уровня: энтузиасты решили снести дом внедорожником (Видео)
01:46 Когда руки откуда надо: истинные шедевры, созданные руками человека (Фото)
01:42 К актерскому составу мультфильма "Мулан" присоединился звезда "Неудержимых"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: МИД РФ: Ударом по Сирии пытаются расчленить страну МИД РФ: Ударом по Сирии пытаются расчленить страну
Новости: Небензя: Удар по Сирии это международное хулиганство Небензя: Удар по Сирии это международное хулиганство
Новости: Януковичу не выплатили компенсацию Януковичу не выплатили компенсацию
Новости: Ученые выяснили, какую опасность здоровью несут консервированные продукты Ученые выяснили, какую опасность здоровью несут консервированные продукты
Добавить комментарий
0